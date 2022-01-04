HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Omicron tehlikesi büyüyor! Bilim Kurulu Üyesi Şener tarih verdi: Yığılma olacak

Omicron tehlikesi büyüyor! Bilim Kurulu Üyesi Şener tarih verdi: Yığılma olacak

04.01.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyada baskın hale gelmeye başlayan Omicron varyantıyla ilgili yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener Türkiye'de gelecek aylık periyotta, ayaktan hasta grubunda ciddi tırmanış olacağını söyledi. Önümüzdeki günler için uyarı yapan Şener, "Omicron'un önümüzdeki zaman diliminde ocak ayının son haftası veya şubat ayının ilk 2 haftasında baskın varyant haline gelme ihtimali yüksek. Önümüzdeki süreçte polikliniklerde yığılma olacağını düşünüyorum" dedi.

Omicron tehlikesi büyüyor! Bilim Kurulu Üyesi Şener tarih verdi: Yığılma olacak

Son dönemde dünyada endişeye yol açan, Türkiye'de de yayılmaya başlayan Omicron varyantı, vakalarda ciddi artışa neden oldu.

Hızlı yayılmasıyla bilinen ve hakkında araştırmalar devam eden Omicron'la ilgili değerlendirmelerde bulunan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener, Omicron varyantının yaygın görüldüğü ülkelerdeki hasta verilerinin ortaya çıktığını söyledi.

Prof. Dr. Şener, "'Omicron'un önümüzdeki zaman diliminde ocak ayının son haftası veya şubat ayının ilk 2 haftasında baskın varyant haline gelme ihtimali yüksek. Önümüzdeki 1 aylık periyotta, ayaktan hasta grubunda ciddi bir tırmanış olacak. Geçtiğimiz hafta rakamlar stabil seyrediyordu. 20 bin bandındaki tırmanış şu anda 30 binin üzerine çıktı ve ayaktan hasta grubundaki bu tırmanış devam edecektir. Bununla beraber polikliniklerde yığılma olacağını düşünüyorum. Vaka sayılarının tırmanışını tamamen durdurmak mümkün gibi görünmüyor. İnsanlarda halihazırda aşılanmanın getirdiği bir özgüvenle maske, mesafe gibi önlemlerden uzaklaşma söz konusu" diye konuştu.

thumbs_b2_168660c87f073d63b6b4df7dcfdff92c

"AYAK DİREYEN GRUP VAR"

Nüfusun 3'üncü doz zamanının geldiğine dikkat çeken Prof. Dr. Şener, "Hala 3'üncü dozla ilgili ayak direyen bir grup var. Tıpkı başlangıçtaki aşı karşıtları gibi 3'üncü dozla ilgili bir tedirginlik var. Yanlış bir algı var. 2 doz olduktan sonra hatırlatma dozuna gerek kalmayacağı düşünülüyor. Bunları açıklığa kavuşturmak gerekir. 'Omicron' varyantının yaygın görüldüğü ülkelerde hangi aşıyı olursanız olun, 2 doz aşı yetmiyor. Mutlaka 3'üncü doza ihtiyaç var. 3'üncü doz hafıza B hücrelerini uyarıyor. Bu yeniden uyarmayla birlikte hafıza B hücreleri varyantlara karşı antikoru yeniden üretiyorlar. Yeniden üretim sırasında oluşan antikorlar 'Omicron' varyantına karşı istenilen düzeyde koruyuculuk sağlıyor" dedi.

1251af5841a0fb8051e899d9f7bec8cd

"AŞILANMAMIŞ GRUBUN VAKTİ VAR"

Dünya geneline bakıldığında, aşılanma oranı yüksek olan yerlerde hasta sayısında tırmanış olduğunu belirten Prof. Dr. Şener, "Bunun gerçek sebebi aslında üçüncü doz oranının düşük olmasıdır. Türkiye'de aşılama oranı yüzde 70-80 olmasına rağmen 3'üncü doz oranı hala yarı yarıyadır. Çoğunlukla 3'üncü doz oranlarında bir gecikme söz konusu. Bu gecikmeyi ne kadar hızlı çözersek vaka sayılarının tırmanışını da o kadar geciktireceğiz. Önümüzdeki yaklaşık bir aylık zaman dilimi önemli. 'Omicron' varyantı baskın hale gelmeden aşılanmamış grubun da vakti var. Herkesin 'Omicron' varyantına karşı hazırlık yapabilme zaman dilimi var. Bu hazırlığı hep beraber yapmamız lazım" diye konuştu.

Yatan hasta sirkülasyonunda hızlanma olacağını kaydeden Prof. Dr. Şener, "Şu anda 'Delta' ve 'Delta Plus' ile birlikte 'Omicron' da bir arada. 'Omicron'un hastaneye yatış oranını azaltmış olmasının bize bir faydası yok çünkü 'Delta' ve 'Delta Plus' da devam ediyor ve yatış oranı yüksek. Şubatta ancak 'Omicron' baskın olduktan sonra polikliniklerde yoğunluk artarken hastanelerdeki iş yükü azalacak. Dolayısıyla 1 aylık periyotta halihazırda hastanelerin yükünde belirgin bir azalma olmayacaktır. Birinci ayın sonunda 'Omicron'un baskın hale gelmesiyle evde takip edeceğimiz hasta grubu artacak. Dolayısıyla evde hasta takibine yönelik planlama ve hazırlıkları yapmamız gerekiyor" dedi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahreden olay! Annenin çığlıklarına koştular: Baba ve iki çocuğu ölü bulunduKahreden olay! Annenin çığlıklarına koştular: Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Mahkeme son noktayı koydu! "Beş dakikada hasta bakılamaz"Mahkeme son noktayı koydu! "Beş dakikada hasta bakılamaz"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Halkbank’tan faizsiz kredi adımı! Resmi Gazete’de yayımlandı…

Halkbank’tan faizsiz kredi adımı! Resmi Gazete’de yayımlandı…

Sigara zammı sosyal medyayı salladı! En ucuz sigara...

Sigara zammı sosyal medyayı salladı! En ucuz sigara...

Otomobilde sıkışarak can verdiler, aileleri sinir krizi geçirdi

Otomobilde sıkışarak can verdiler, aileleri sinir krizi geçirdi

Omicron'un ardından şimdi de Flurona tehlikesi!

Omicron'un ardından şimdi de Flurona tehlikesi!

Küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia! "Annesi öldürdü"

Küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia! "Annesi öldürdü"

Ülke yavaş yavaş yok oluyor! Bir kilo fasulyeyi 10'a bölerek...

Ülke yavaş yavaş yok oluyor! Bir kilo fasulyeyi 10'a bölerek...

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Memur ve emekli zammıyla ilgili Kurtulmuş'tan açıklama

Memur ve emekli zammıyla ilgili Kurtulmuş'tan açıklama

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Kahreden olay! Valilikten açıklama geldi

Kahreden olay! Valilikten açıklama geldi

Vakalar arttı! Çok hızlı yayılıyor, görme kaybına bile yol açıyor

Vakalar arttı! Çok hızlı yayılıyor, görme kaybına bile yol açıyor

Yılbaşı gecesi 7 kişinin öldüğü kazada yeni detaylar!

Yılbaşı gecesi 7 kişinin öldüğü kazada yeni detaylar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.