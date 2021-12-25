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Omicron Türkiye'de de Yayılıyor

25.12.2021 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyayı etkisi altına alan Omicron varyantı, Türkiye’de de yayılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, yeni vakaların yüzde 10’undan fazlasının Omicron varyantı taşıyan hastalar olduğunu belirtti

Tüm dünyayı etkisi altına alan Omicron varyantı Türkiye’de de yayılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, yeni vakaların yüzde 10’undan fazlasının Omicron varyantı taşıyan hastalar olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca mesajında “Omicron varyantı Avrupa’dan sonra ülkemizde de yayılmaya başladı. Kalabalık illerimizde görülen YENİ VAKALARIN %10’UNDAN FAZLASI Omicron kaynaklı. Yeni durum, hatırlatma dozunu daha da önemli hale getirmiştir. Aşı takvimi üzerinden 3 ay geçenler aşı etkinliğini güçlendirmelidir” ifadelerini kullandı.

Koca, varyantın yayılmaya başlamasına karşın Türkiye’de hastaneye yatışlarda belirgin bir artış olmadığını ifade etti. Sağlık Bakanı açıklamasında “Omicron varyantı Avrupa’dan sonra ülkemizde de, özellikle kalabalık şehirlerde yayılmaya başladı. Bu varyant ek bir kişisel tedbir gerektirmiyor. Hastaneye yatışlarda belirgin bir artış yok. Maske, mesafe kuralı ve aşıyla hayatımıza devam edeceğiz. Önce Afrika’da görülen ve Avrupa’da hızlı bir şekilde yayılan Omicron, kısa sürede yeni vakaların %10’una kaynaklık etmiştir. Bu varyantın ülkemizde de rastlandığını daha önce açıklamış, ilk vakalar hakkında bilgi vermiştim” dedi.

Sağlık Bakanı Omicron varyantına karşı hatırlatma doz aşısı yaptırılmasının gereğine dikkat çekti. Bakan Koca “Endişe verici bir durum yok. Gerekli bilgiye ve salgın tecrübesine sahibiz. Bu gelişme, daha dikkatli olmamızı ve eksik aşılarımızı yaptırmamızı gerektiren bir gelişmedir. Yeni durumda hatırlatma dozunun önemi artmıştır. Aşı takvimi üzerinden 3 ay geçenler, hatırlatma dozunu olmalı, yeni varyanta karşı aşı etkinliğini güçlendirmelidir” ifadelerini paylaştı.

Türkiye’de son 24 saatte resmi verilere göre 20 bin 470 yeni vaka tespit edilirken 145 kişi de hayatını kaybetti.

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