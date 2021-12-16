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  4. Omicron: Türkiye'de hatırlatma dozu için bekleme süresi 3 aya indirildi

Omicron: Türkiye'de hatırlatma dozu için bekleme süresi 3 aya indirildi

16.12.2021 03:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşılarında hatırlatma dozu için belirlenen sürenin altı aydan üç aya indirildiğini açıkladı. Bunun Omicron varyantı nedeniyle yapıldığını duyuran Koca, yeni varyantın yakın gelecekte Türkiye'de baskın varyant haline gelebileceğini ekledi.

Omicron: Türkiye'de hatırlatma dozu için bekleme süresi 3 aya indirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşılarında hatırlatma dozu için belirlenen sürenin altı aydan üç aya indirildiğini açıkladı.

Dün akşam Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı bir açıklama yapan Koca, yayılmakta olan Omicron varyantının daha kolay bulaştığını ve bundan korunmak için hatırlatma dozlarını daha erkene çektiklerini söyledi.

İsteyen Pfizer/BioNTech, isteyen de Sinovac aşısı yaptırabilecek.

Omicron varyantına karşı iki doz Pfizer aşısının etkinliği, ilk belirlemelere göre yüzde 30 ile 40 arasında.

Bu, koronavirüsün ilk versiyonundaki yüzde 90'ın üzerindeki etkinlik oranından çok düşük.

Fakat bilim insanları üçüncü doz aşılama ile bu oranın yüzde 70 civarına çekilebileceğini aktarıyor.

BioNTech kurucularından Uğur Şahin de ülkelere ikinci dozdan üç ay sonra hatırlatma dozu yapmalarını tavsiye etti.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü, bazı yoksul ülkelerde nüfusun büyük bir bölümü henüz tek doz aşı yaptıramamışken gelişmiş ülkelerde üçüncü doz aşılamaya başlanmasının yanlış bir öncelik olduğunu duyurdu.

Koca açıklamasında Avrupa'da yaşananlara bakıldığında Omicron varyantının yakın gelecekte Türkiye'de baskın varyant haline gelebileceğini belirtti.

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