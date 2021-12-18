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“Omicron Varyantı Aşıya Direnç Gösteriyor”

18.12.2021 00:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de yapılan yeni bir araştırma, Omicron varyantının mevcut aşılara karşı “önemli derecede direnç” gösterdiği ve takviye dozların da çok fazla etki yapamayabileceği sonucuna vardı

ABD’de yapılan yeni bir araştırma, Omicron varyantının mevcut aşılara karşı “önemli derecede direnç” gösterdiği ve takviye dozların da çok fazla etki yapamayabileceği sonucuna vardı.

New York Columbia Üniversitesi ile Hong Kong Üniversitesi'nden 20'den fazla bilimadamı tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, dünyada giderek artan Omicron varyantı, uygulanmakta olan mevcut COVID-19 aşıları ve antikor tedavilerine karşı dirençli, güçlü bir varyant olma özelliği taşıyor.

Son araştırmaya imza atan 20 bilimadamı, Omicron gibi dirençli virüslerin ortaya çıkmasıyla birlikte bireylerin şimdiye kadar tam doz oldukları aşılar ve ayrıca takviye dozların giderek daha da etkisiz hale gelmesinden endişe ettiklerini kaydetti.

Son araştırma raporunda takviye doz aşı olanların bile ciddi riskler taşıdığı kaydedildi. Araştırmada, Omicron varyantının nasıl ortaya çıktığının ve bu kadar hızlı yayılmasının nedenlerinin bilimsel olarak ortaya çıkarılması ve ona göre yeni aşı, yeni tedavi yöntemlerinin mutlaka bulunması gerektiği belirtildi.

“Daha önce virüse yakananlar da risk taşıyor”

Araştırmaya imza atan bilimadamları, dünyada en yaygın olarak kullanılan dört aşıdan herhangi biriyle (Moderna, Pfizer, Astra Zeneca, Johnson & Johnson) tam olarak aşılanan kişilerden alınan antikorlarla, bu aşıların, önceki varyantlarla kıyaslandığında Omicron varyantını önlemekte daha az etkili olduklarını saptadıklarını kaydetti. Daha önce Corona virüsüyle enfekte olmuş kişilerden alınan antikorlarla, bu kişilerin Omicron varyantına yakalanma olasılığının daha düşük olsa da varolduğu saptandı.

Araştırma konusunda bir açıklama yapan Doktor David Ho, "Araştırmamızdan elde ettiğimiz son sonuçlar, daha önce Corona virüsüne yakalanmış kişilerin ve tam olarak aşılanmış kişilerin Omicron varyantına yakalanma riski altında olduğunu gösteriyor. Takviye doz aşısını olanlar bile Omicron varyantına karşı yeterince koruma sağlamayabilir, ancak elbette takviye doz aşı olunması tavsiye edilir, çünkü yine de bir miktar direnç gösterebilir” dedi.

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