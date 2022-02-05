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Omicron varyantı belirtileri neler? Boğaz ağrısı Omicron belirtisi mi? Koronavirüs varyantı Omicron'dan nasıl korunulur?

05.02.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüsün Omicron varyantı son dönemde baskın varyant haline gelmişti. Vaka sayılarındaki artış ile birlikte Omicron varyantı belirtileri de merak ediliyor. Peki boğaz ağrısının Omicron belirtisi olup olmadığı nasıl anlaşılır? Omicron varyantı belirtileri neler ve Omicron'dan nasıl korunulur? İşte merak edilenler...

Omicron varyantı belirtileri neler? Boğaz ağrısı Omicron belirtisi mi? Koronavirüs varyantı Omicron'dan nasıl korunulur?

Covid 19'un Omicron varyantı ile birlikte koronavirüs belirtileri de baştan aşağıya değişim gösterdi. Omicron’da kuluçka süresi dahi kısa sürdüğü bilinmekte. Omicron belirtileri arasında ilk sırada boğazda ağrı, burun tıkanıklığı, kuru öksürük, vücutta ağrı yer almakta. Peki Omicron varyantı nedir, belirtileri neler?

KORONAVİRÜS OMİCRON VARYANTI NEDİR?

Geçtiğimiz günlerde ABD merkezli medya kuruluşu Business Insider, Omicron varyantının belirtileri ile ilgili kapsamlı bir analiz paylaştı. Güney Afrika, İngiltere, ABD ve diğer ülkelerde Omicron varyantı hastalarının önce boğaz ağrısı şikayetiyle doktorlarla iletişime geçtikleri kaydedildi ve Omicron varyantının önceki varyantların aksine burundan önce boğazı enfekte ettiği iddia edildi.

ABD'nin Connecticut eyaletinde görev yapan Dr. Jorge Moreno'nun görüşlerine yer verilmiş olan söz konusu haberde, bölgede Omicron varyantı hastalarının sayılarının giderek arttığını ve semptomların da benzer bir şekilde yaygınlaştığı da ifade edildi.
Ayrıca Yale Tıp Fakültesi'nde görevli Dr. Moreno, “Bu yeni varyant hastalarının belirtileri aynı. Kuru bir boğaz ağrısı ve bir şey yutmak istediklerinde keskin bir acı. Bu semptom diğer Covid-19 semptomlarından önce çıkıyor. Boğazda bir gıcık gibi değil, boğazlarının kuru hissettiğini söylüyorlar” şeklinde konuştu.

Uzmanlar bu belirtileri hissedenlerin test yaptırması gerektiğini aktardı. Güney Afrika'nın en büyük sağlık sigorta şirketi Discovery Health'in CEO'su Ryan Noach da belirtilerin sırasıyla boğazda ağrı, burun tıkanıklığı, kuru öksürük, vücutta ağrı şeklinde görüldüğünü ifade etti.

“KOKU KAYBI OMİCRON'DA YOK”

Diğere yandan Moreno, boğaz ağrısıyla birlikte sinüste doluluk ve baş ağrısının beraber oluştuğunu da aktardı. Johns Hopkins Bloomberg Kamu Sağlığı Fakültesi'nde görevli Dr. Andy Pekosz ise, “Omicron varyantıyla ilgili bildiğimiz bir diğer şey de semptomların diğer varyantlara göre farklı olması. Covid-19'da en çok karşılaşılan koku kaybı Omicron'da yok. Daha çok öksürük ve boğaz ağrısı Omicron'un belirtileri arasında” şeklinde konuştu.

OMİCRON BELİRTİLERİ NELER?

Bilim insanları Omicron varyantı tespit edilen hastalarda en çok görülen belirtileri sıralayıp liste haline getirdi. Yapılan incelemelerin ardından Omicron varyantı tespit edilenlerin yüzde 83'ünde öksürük, yüzde 78'inde burun akıntısı ya da burun tıkanıklığı tespit edilirken, yüzde 74'ünde ise halsizlik görüldü.

Ayrıca Omicron şikayeti olan hastaların yüzde 72'sinde boğaz ağrısı, yüzde 68'inde baş ağrısı, yüzde 54'ünde ateş, yüzde 23'ünde tat kaybı ve yüzde 12'sinde koku kaybı tespit edildi. İncelemeler sonucunda yine hastaların yüzde 42'sinin hastalığı hafif geçirdiği ve hiçbirinin hastaneye kaldırılmadığı da ifade edildi.

BOĞAZ AĞRISI OMİCRON BELİRTİSİ Mİ?

Boğaz ağrısının ve diğer belirtilerin koronavirüs kaynaklı olup olmadığını anlamak için mutlaka test yaptırmak gerekmekte.

"OMİCRON BELİRTİLERİ SOĞUK ALGINLIĞINA BENZİYOR"

Konuyla ve belirtilerin durumuyla ilgili uzmanlar, “Omicron varyantı soğuk algınlığına daha çok benziyor” yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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