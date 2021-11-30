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Omicron varyantı: DSÖ'den ülkelere itidal çağrısı

30.11.2021 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün yeni varyantı Omicron'un ortaya çıktığı Afrika ülkelerine yönelik seyahat kısıtlamalarını eleştirerek üye ülkeleri varyanta karşı "akılcı" ve "orantılı" tedbirler almaya çağırdı.

Omicron varyantı: DSÖ'den ülkelere itidal çağrısı

Dünyada pek çok ülke koronavirüsün yeni varyantı Omicron'a karşı art arda kısıtlamalar yürürlüğe sokarken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) itidal çağrısı yaptı.

DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni varyanta karşı tüm üye ülkeleri riski azaltmaya yönelik "akılcı" ve "orantılı" tedbirler almaya çağırarak virüse karşı küresel yanıtın "sakin, koordineli ve tutarlı" olması gerektiğini vurguladı.

"Doğru şeyi yaptıkları için cezalandırılıyorlar"

Pek çok ülkenin uygulamaya koyduğu seyahat kısıtlamalarına işaret eden Tedros, varyantın ilk ortaya çıktığı ülkelere yönelik kısıtlamaların adil olmayacağı mesajı vererek "Bu varyantı bu kadar hızlı bir şekilde ortaya çıkardıkları, dizilimi çözüp raporladıkları için Botsvana ve Güney Afrika'ya teşekkür ediyorum. Bu ülkelerin doğru şeyi yaptıkları için şimdi diğerleri tarafından cezalandırılmasından derin endişe duyuyorum" dedi.

Afrika ülkeleri Güney Afrika, Namibya ve Tanzanya, ülkelerine yönelik seyahat kısıtlamalarını eleştirmiş, bu tür önlemlerin bilimsel değil siyasi adımlar olduğu eleştirisinde bulunmuştu.

"Eşitsizlik yeni varyantlara davetiye çıkarır" uyarısı

Yeni varyantın ne derece tehlikeli olduğunun, aşı ve tedavi yöntemlerinin Omicron'a karşı etkisinin henüz kesinlik kazanmadığını belirten DSÖ Genel Sekreteri, "Ülkelerin vatandaşlarını henüz tamamen tanımadığımız bir varyanta karşı korumaya çalışmaları anlaşılabilir bir şey. Ancak çeşitli üye ülkelerin kanıtlara dayanmayan, kendi başına bir etkisi bulunmayan duyarsız, genel önlemleri yürürlüğe sokmalarından da aynı derecede endişe duyuyorum. Bu, sadece eşitsizlikleri daha kötü hale getirir" diye konuştu.

Üçüncü doz aşı uygulamasına hız veren zengin ülkelerle aşı sıkıntısı yaşayan yoksul ülkeler arasında uçurumun derinleştiğine işaret eden Tedros, aşı dağılımında adalet sağlanmadığı ve kamu sağlığında etkili adımlar atılmadığı sürece yeni varyantlara davetiye çıkarılmış olacağı uyarısı yaptı.

AFP/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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