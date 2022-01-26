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Omicron varyantı hızla yayılıyor! Siirt'te yoğun bakım ve çocuk servisleri doldu

26.01.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de baskın varyant haline gelen Omicron varyantı, vakalarda hızlı bir yükselişe neden oldu. Siirt'te Omicron varyantının artmasıyla yoğun bakım ve çocuk servisleri doldu. Siirt İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür ise vatandaşlara aşı çağrısında bulundu.

Omicron varyantı hızla yayılıyor! Siirt'te yoğun bakım ve çocuk servisleri doldu

Dünyada ve Türkiye'de hızla yayılan Omicron varyantı, vakaların yükselmesine yol açtı. Son 24 saatte 76 bin 341 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Koronavirüsle mücadelede en düşük aşılama oranına sahip iller arasında yer alan Siirt'te Omicron varyantının artmasıyla yoğun bakım ve çocuk servisleri doldu. Siirt İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür, "Servislerimizde yatan çocuklarımızda belirgin bir artış var. Bu konuda özellikle ebeveynleri uyarıyoruz! Lütfen çocuklarınızın, yaşlılarımızın sağlığını korumak istiyorsak aşılama oranlarımızda istediğimiz seviyeye gelmesi için lütfen kendinizi aşılatın" açıklamasını yaptı.

"TEK YOL AŞI"

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de, farklı varyantlarla etkisi devam eden korona virüs salgınıyla uzun süredir mücadele edildiğini dile getiren Siirt İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür, çocuklarda ve yaşlılarda Omicron varyantında hızlı bir artışın olduğunu ve bu salgından kurtulmanın tek yolunun aşı olduğunu, herkesi aşı olmaya davet ettiğini vurguladı.

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"BUGÜN İTİBARIYLA BU ORAN YÜZDE 50'Yİ GEÇTİ"

Omicron vakalarında belirgin bir artışın gözlemlendiğini söyleyen Ömür, “Özellikle son 15 gündür vakaların hızlı bir şekilde artması aklımıza Omicron varyantını getiriyor. Bugün itibariyle Siirt ilinde hakim varyantın Omicron olduğunu söyleyebiliriz. Eskiden pik yaptığı dönemlerde her 100 numuneden 25 ile 30’u pozitif çıkarken maalesef bugün itibarıyla bu oran yüzde 50’yi geçmiş durumda. Çocuklarımız risk altında, yaşlılarımız risk altında. Özellikle evdeki anne ve babalar evlatları ve yaşlıları korumak adına mutlaka aşılarını olmaya davet ediyorum” dedi.

AŞI ÇAĞRISI

Ömür, “Bizleri endişelendiren diğer bir konu evlatlarımızın Covid-19 salgın riskiyle karşı karşıya olması. Daha önce görmediğimiz sıklıkta çocuk hasta sayılarında bir artış gözlemlemekteyiz. Özellikle erişkin bireylerde virüsü aldıkları eve geldiklerinde hem yaşlılarda hem de çocuklara temas etmekte yaşlı ve çocuk gurubunda önemli miktarda vaka sayılarının artmasına neden olduğunu görmekteyiz. Servislerimizde yatan çocuklarımızda belirgin bir artış var. Bu konuda özellikle ebeveynleri uyarıyoruz! Lütfen çocuklarınızın, yaşlılarımızın sağlığını korumak istiyorsak aşılama oranlarımızda istediğimiz seviyeye gelmesi için lütfen kendinizi aşılatın. Çocuklarımız masumlar ve savunmasızlar bunlara lütfen dikkat edelim” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Siirt
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