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Omicron varyantı, koronavirüsü bitirecek mi? Flaş açıklama: Kısa sürede...

25.01.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüsün son varyantı Omicron'a bağlı vakalar artıyor. Hızlı yayılmasıyla ve hafif atlatılmasıyla bilinen Omicron'la ilgili "Koronavirüsün sonunu getirecek" yorumlarının yapıldığı şu günlerde, Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Koronavirüsün kısa sürede yok olacağına dair yanlış bir algı oluştuğunu belirten Sipahi, "Omicron, evrimsel anlamda kısa sürede yok olmayacak" dedi.

Omicron varyantı, koronavirüsü bitirecek mi? Flaş açıklama: Kısa sürede...

Kısa sürede tüm dünyada hızla yayılan Omicron varyantı, birçok ülkede yeniden kısıtlama ve tedbirleri beraberinde getirdi. Önceki varyantlara göre daha hızlı yayılan ancak daha az öldürücü olan ve hafif atlatılan Omicron'la ilgili "koronavirüsün sonunu getirecek" yorumları yapıldı. Gelen haberler ümit verici olsa da, aksi yönde açıklamalar da mevcut. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi de konuyla ilgili açıklamasında, bunun yanlış bir algı olduğunu ifade etti. İşte herkesi ilgilendiren haberin detayları..

Türkiye'de Covid-19 vaka sayılarının artışıyla birlikte toplumsal bağışıklık gelişeceğine ve koronavirüsün kısa sürede yok olacağına dair yanlış bir algı oluştuğunu söyleyen Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi, Omicron'un evrimsel anlamda kısa sürede yok olmayacağını söyledi. Omicron daha az öldürse de öldürmeyi sürdürdüğünü vurgulayan Prof. Dr. Sipahi, "Vaka sayıları arttığı için toplum bağışıklığın gelişeceğini ve virüsün 2- 3 ay içinde biteceğini söyleyen kişiler oluyor. Omicron, evrimsel anlamda kısa vadede yok olacak gibi durmuyor. Bu günler hassas, aşısız, eksik aşılı vatandaşların için riskli günler. Bu kişilerin daha fazla dikkat göstermesi gerekiyor. Omicron, daha az öldürüyor ancak öldürmeye devam ediyor. Daha çok enfekte etmesi de toplumdaki vaka sayısının artmasına neden oluyor" dedi.

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"ÖLÜM DATASI İÇİN BİRAZ DAHA ZAMANA İHTİYAÇ VAR"

Omicron'a bağlı oluşan alt varyantları da değerlendiren Prof. Dr. Sipahi, "Hangi varyant, dünyada yoğunlaşırsa yeni varyantlar çıkıyor. Omicron'dan kaynaklı BA1 ve BA2 varyantları ortaya çıktı. Şu ana kadar göründüğü kadarıyla bu varyantlar daha fazla öldürmüyor ancak daha az öldürdüğüne dair de net bir veri yok. Ölüm datası için biraz daha zamana ihtiyaç var. Yayılımı Omicron gibi. Bence adının ne olduğundan bağımsız bütün varyantlar için maske, mesafe ve aşı çok önemli. En önemlisi de bütün dünyanın ortak bir güçle hareket etmesi gerekiyor" diye konuştu.

"HASTA SAYISI 4-5 KATINA ÇIKTI"

Hem servislerde hem de yoğun bakım ünitelerindeki doluluğun devam ettiğini belirten Prof. Dr. Sipahi, "Hem servislerde hem de yoğun bakımlarda yüzde 90'ın üzerinde doluluk devam ediyor. Bir ay öncesiyle karşılaştırdığımızda, tanı koyduğumuz hasta sayısı hastanemizde yaklaşık 5 kat artmış durumda. Öğrencilerin yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte havanın da soğuk olmasının etkisiyle kapalı alışveriş merkezlerindeki hareketlilik arttı. Nüfusumuz açısından günlük 70 bin civarındaki rakamlara devam edecek olursa, kısa sürede bu virüsten kurtulmamız mümkün gözükmüyor. Bir varyant gelecek ve bütün dertleri çözecek gibi bir algı var. Elimizde daha hızlı bulaşan ve nispeten daha az öldüren bir varyant var ancak bunun Covid-19'un tamamen yok olmasını sağlayacağını herhangi bir garantisi yok" ifadelerini kullandı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi
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