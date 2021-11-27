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Omicron varyantı nedir? Omicron varyantı hangi ülkelerde var? Türkiye'de var mı?

27.11.2021 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekonomik, sosyal, psikolojik ve daha birçok alanda dünyayı olumsuz etkileyen koronavirüs salgınında yeni bir tehdit ortaya çıktı. 'Omicron' varyantının şu zamana kadar rastlanılanların en tehlikelisi olduğu uzmanlar tarafından ifade ediliyor. Bu kapsamda Omicron varyantının ne olduğu ve Türkiye'de görülüp görülmediği merak konusu oldu. İşte detaylar...

Omicron varyantı nedir? Omicron varyantı hangi ülkelerde var? Türkiye'de var mı?

Oldukça tehlikeli olduğu söylenen Omicron varyantı araştırılıyor. 26 Kasım'da Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bu virüsü endişe verici varyant sınıfına koydu. Bununla birlikte Omicron varyantına dair endişeler hızla arttı. Omicron'un hızla yayılması nedeniyle birçok ülkeye seyahat yasağı getirildi.

OMİCRON NEDİR?

Koronavirüsün B.1.1.529 olarak da adlandırılan yeni mutasyonunun adı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "Omicron" olarak belirlendi. Bu mutasyon ilk kez Güney Afrika'da tespit edildi ve "Endişe Mutasyonu (VOC)" olarak sınıflandırıldı.

DSÖ tarafından yapılan açıklamada koronavirüsün yeni mutasyonunu değerlendirmek için gerçekleştirilen toplantının detayları ifade edildi. Omicron mutasyonunun daha bulaşıcı olduğunu belirten DSÖ, "Bu mutasyon, bazıları endişe verici olan çok sayıda mutasyona sahiptir. On bulgular yeni mutasyonun daha yüksek bulaşma riski taşıdığı yönünde" ifadelerini kullandı. Ayrıca DSÖ, Omicron mutasyonunun Güney Afrika'da gittikçe arttığını bildirdi.

Bu kapsamda birçok ülke, Afrika ülkelerine seyahatleri yasakladı. Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülke, Botsvana, Esvatini, Namibya, Lesotho, Mozambik,Güney Afrika ve Zimbabve'ye seyahatlere kısıtlama getirilme kararı aldı. Ayrıca Rusya, Malta ve İngiltere birçok Afrika ülkesine seyahat yasağı getirdi.

Omicron varyantı nedir? Omicron varyantı hangi ülkelerde var? Türkiye'de var mı?

DSÖ KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELER?

Ateş, öksürük, yorgunluk, tat alma veya koku duyusunun kaybı en yaygın semptomlardır. Daha seyrek görülen semptomlar ise boğaz ağrısı, baş ağrısı, ağrı ve sızı, ishal, ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi, gözlerde kızarıklık veya tahriş. Ciddi semptomlar solunum güçlüğü veya nefes darlığı, konuşma ya da hareket kaybı veya bilinç bulanıklığı ve göğüs ağrısı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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