HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Omicron varyantı tehlikeli mi? Koronavirüs Omicron varyantı belirtileri diğer varyantlardan farklı mı?

Omicron varyantı tehlikeli mi? Koronavirüs Omicron varyantı belirtileri diğer varyantlardan farklı mı?

28.11.2021 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni Koronavirüs varyantı Omicron (Nu) varyantının tehlikeli ve öldürücü olup olmadığı araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yeni varyant için açıklama yapmış ve alınan önlemleri duyurmuştu. Peki Omicron varyantı tehlikeli mi ve belirtileri diğer varyantlardan farklı mı? İşte merak edilenler...

Omicron varyantı tehlikeli mi? Koronavirüs Omicron varyantı belirtileri diğer varyantlardan farklı mı?

Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni Koronavirüs varyantı Omicron varyantının belirtileri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki günlerde yeni varyant için alınan önlemleri duyurmuştu. Uzmanların açıklamalarına göre yeni varyant, diğer varyantlardan daha farklı belirtiler taşıyor.

OMİCRON VARYANTI TEHLİKELİ Mİ?

Koronavirüsün yeni mutasyonu Nu yani Omicron varyantı Afrika kıtasının güneyindeki bazı ülkelerde panik yarattı. Uzmanlar varyantı "Gördüklerimizin en kötüsü" olarak değerlendiriyor. Şu ana dek 3 ülkede 10 kişide görülen varyantın, virüsün aşılar tarafından hedef alınan "çivi" proteininde mutasyona uğramış olması ve bağışıklık sisteminden bu nedenle kaçabilme riski endişe yarattı. Virüsün oldukça bulaşıcı olduğu biliniyor. Öncelikle Afrika ülkesi Botswana'da tespit edilen ve "Nu" adı verilen "B.1.1.529" varyantının çivi proteininde 32 farklı mutasyon keşfedildi.

OMİCRON VARYANTI BELİRTİLERİ NELER?

Omicron adıyla da bilinen Nu varyantının belirtileri koronavirüsün tüm belirtileri ile benzerlik gösterse de pek çok belirti farklılık içeriyor.

İngiliz gazete The Telegraph'a açıklamada bulunan Angelique Coetzee, ''Dört kişilik bir aile aşırı yorgunluk da dahil olmak çeşitli semptomlarla hastaneye başvurdu. Semptomları daha önce tedavi ettiklerimden çok farklı ve çok hafifti'' dedi. Ayrıca 24 kişi de daha omicron varyantı görüldüğünü söyleyen Coetzee, ''Enfekte olanlardan hiçbiri koku veya tat alma duyusunu kaybetmedi ve çoğu genç erkek hastalardan oluşuyordu. Yaklaşık yarısı aşısızdı'' ifadelerini kullandı.

Botswana'daki görülmüş olan ilk vaka 11 Kasım'da tespit edilmişti. Ülkedeki vaka sayısı 3'e yükselirken varyant, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 6 kişide, Hong Kong'da da Güney Afrika'yı ziyaret etmiş olan 1 kişide görüldü. Uzmanlar, varyantın mutasyona uğrama sayısının yüksekliği ve bu mutasyonların çıkıntılı proteinde yoğunlaşması nedeniyle endişe duyuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bidon bidon doldurup evlerine götürüyorlar: Bu su demiri bile eritiyorBidon bidon doldurup evlerine götürüyorlar: Bu su demiri bile eritiyor
Omicron'u ilk tespit eden doktor konuştu: Belirtileri sıra dışı!Omicron'u ilk tespit eden doktor konuştu: Belirtileri sıra dışı!
Omicron'u ilk tespit eden doktor konuştu: Belirtileri sıra dışı!Omicron'u ilk tespit eden doktor konuştu: Belirtileri sıra dışı!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Omicron'u ilk tespit eden doktor konuştu: Belirtileri sıra dışı!

Omicron'u ilk tespit eden doktor konuştu: Belirtileri sıra dışı!

Türkiye Mersinli nikah memurunu konuşuyor! 2 milyon kişi izledi

Türkiye Mersinli nikah memurunu konuşuyor! 2 milyon kişi izledi

Ünlü türkücüden hamile kaldı! Çocuğu aldırdı

Ünlü türkücüden hamile kaldı! Çocuğu aldırdı

Paylaşımı dikkat çekti: Herkes islam alimi...

Paylaşımı dikkat çekti: Herkes islam alimi...

Alkol içirip cinsel istismarda bulundu! Ankara'daki iğrenç olayın görüntüleri ortaya çıktı

Alkol içirip cinsel istismarda bulundu! Ankara'daki iğrenç olayın görüntüleri ortaya çıktı

Dansözlü eğlenceye bakanlıktan açıklama: Hiçbir alakamız yok

Dansözlü eğlenceye bakanlıktan açıklama: Hiçbir alakamız yok

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Dünya yeni varyantı konuşuyor! BioNTech'ten ilk açıklama

Dünya yeni varyantı konuşuyor! BioNTech'ten ilk açıklama

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Erdoğan İzmir'e stadyum müjdesi! Adını da duyurdu

Erdoğan İzmir'e stadyum müjdesi! Adını da duyurdu

Dehşete düşüren anlar! Küçük çocuk okul servisinin altında kaldı

Dehşete düşüren anlar! Küçük çocuk okul servisinin altında kaldı

"En tehlikeli" varyant sonrası flaş karar! Uçuşlar duracak

"En tehlikeli" varyant sonrası flaş karar! Uçuşlar duracak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.