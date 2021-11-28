Omicron varyantı tehlikeli mi? Koronavirüs Omicron varyantı belirtileri diğer varyantlardan farklı mı?

Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni Koronavirüs varyantı Omicron varyantının belirtileri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki günlerde yeni varyant için alınan önlemleri duyurmuştu. Uzmanların açıklamalarına göre yeni varyant, diğer varyantlardan daha farklı belirtiler taşıyor.

OMİCRON VARYANTI TEHLİKELİ Mİ?

Koronavirüsün yeni mutasyonu Nu yani Omicron varyantı Afrika kıtasının güneyindeki bazı ülkelerde panik yarattı. Uzmanlar varyantı "Gördüklerimizin en kötüsü" olarak değerlendiriyor. Şu ana dek 3 ülkede 10 kişide görülen varyantın, virüsün aşılar tarafından hedef alınan "çivi" proteininde mutasyona uğramış olması ve bağışıklık sisteminden bu nedenle kaçabilme riski endişe yarattı. Virüsün oldukça bulaşıcı olduğu biliniyor. Öncelikle Afrika ülkesi Botswana'da tespit edilen ve "Nu" adı verilen "B.1.1.529" varyantının çivi proteininde 32 farklı mutasyon keşfedildi.

OMİCRON VARYANTI BELİRTİLERİ NELER?

Omicron adıyla da bilinen Nu varyantının belirtileri koronavirüsün tüm belirtileri ile benzerlik gösterse de pek çok belirti farklılık içeriyor.

İngiliz gazete The Telegraph'a açıklamada bulunan Angelique Coetzee, ''Dört kişilik bir aile aşırı yorgunluk da dahil olmak çeşitli semptomlarla hastaneye başvurdu. Semptomları daha önce tedavi ettiklerimden çok farklı ve çok hafifti'' dedi. Ayrıca 24 kişi de daha omicron varyantı görüldüğünü söyleyen Coetzee, ''Enfekte olanlardan hiçbiri koku veya tat alma duyusunu kaybetmedi ve çoğu genç erkek hastalardan oluşuyordu. Yaklaşık yarısı aşısızdı'' ifadelerini kullandı.

Botswana'daki görülmüş olan ilk vaka 11 Kasım'da tespit edilmişti. Ülkedeki vaka sayısı 3'e yükselirken varyant, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 6 kişide, Hong Kong'da da Güney Afrika'yı ziyaret etmiş olan 1 kişide görüldü. Uzmanlar, varyantın mutasyona uğrama sayısının yüksekliği ve bu mutasyonların çıkıntılı proteinde yoğunlaşması nedeniyle endişe duyuyor.

