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Omicron Varyantı Türkiye’de Hızla Yayılıyor

31.12.2021 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca katıldığı bir televizyon programında, Türkiye'deki günlük vaka sayısının şimdiki düzeyin iki katına çıkabileceği uyarısında bulundu. Koca, özellikle İstanbul'da Omicron'a bağlı vakaların çok yüksek olduğunu söyledi

2021 yılı biterken Omicron varyantının özellikle gelişmiş batı ülkelerinde hızla yaygınlık kazanması tüm dünyanın dikkatini yeniden COVID-19’a çevirmesine yol açtı.

Dün ABD’de 572 bin yeni vaka tespit edilirken, Fransa’da 206 bin, İspanya’da 189 bin, İngiltere’de 161 bin, İtalya’da 126 bin, Arjantin’de 50 bin Almanya’da 41 bin yeni vaka görüldü.

Türkiye ise günlük 39 bin vakayla bu grubun arkasında geliyor.

Fahrettin Koca: ‘‘İstanbul’da vaka sayıları on günde beş katına çıktı, İstanbul patladı diyebiliriz’’

Bugün Habertürk’ten Fatih Altaylı’ya konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye’de günlük vaka sayılarının dün açıklanan sayının iki katına çıkabileceğini söyledi.

Koca, ‘‘Şu anda İstanbul’da Omircron'a bağlı vakaların oranı çok yüksek. Çünkü İstanbul dışarıya en fazla bağlantısı olan kent. Omicron da Türkiye’ye İstanbul üzerinden girdi ve yayıldı. On günde beş katına, bir haftada üç buçuk katına çıktı İstanbul’daki vaka sayıları. Eğer İstanbul’daki vaka artış oranı Türkiye genelinde olsaydı bugün en az 100 bin vakadan bahsediyor olurduk. İstanbul patladı diyebiliriz. Büyük kentlerdeki yükseliş fena. Ankara’da da iki katına çıktı vakalar. Geçen hafta 1200’dü Ankara’nın günlük vaka sayısı. Şimdi 2200. Belli ki, bir hafta sonra Ankara da patlayacak. Sonra tüm Türkiye. Günlük vaka sayıları bir süre sonra günlük 60 bin, belki 70 bin olacak. Gidişat bunu gösteriyor’’ dedi.

Pandeminin en başından beri Sağlık Bakanlığı'nın yeterli önlemleri almadığını ve verileri şeffaf bir şekilde duyurmadığını söyleyen Türk Tabipleri Birliği (TTB) ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın gelecek için açıkladığı sayıların bugün için geçerli olduğu görüşünde.

TTB Başkanı: ‘‘Dün yalnızca bir hastaneye 3 bin 500 kişi COVID-19 şüphesi ile başvurdu’’

VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, çalışma koşullarının değiştirilmesi, aşılama yaşının indirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Prof. Şebnem Korur Fincancı, ‘‘Bize yalnızca bir hastaneye COVID-19 şüphesi nedeniyle 2 bin 500 kişinin başvuruda bulunduğu bilgisi geldi dün. Birçok hastanenin önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Maalesef sağlık bakanı çok önceden güvenilirliğini yitirdi. 10 Aralık 2020’de bir milyon vaka ilan edildiği gün o konu tamamen kapandı. Türkiye’de sanki pandemi etkisini yitirdiği algısı var ama hakikat öyle değil. Omicron’un ne kadar etkili olup olmadığını tam olarak bilmiyoruz. Ama ABD, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerdeki rakamlar ortada. Tedbirleri arttırmamız gerekli. Biz en başından beri söylüyoruz. Çalışma koşulları değiştirilmeli, vardiyalı çalışmaya geçilmeli. Bunlar yapılmıyor. Kaldı ki hala birinci doz aşıyı yaptırmamış insanlar var. Aşının beş yaş üstünde güvenli olduğu artık bilimsel olarak ispatlandı. Ama hala o yaş grubu kapsam içinde değil’’ dedi.

Fincancı: ‘‘Turkovac ile ilgili bilimsel yayın mı var? Verileri bilimsel bir şekilde kimseyle paylaşmadılar’’

Corona virüse karşı Türkiye’nin geliştirdiği Turkovac için ‘‘İki ayrı çalışma ile acil kullanım onayı aldı. Bunlardan biri 3. Faz çalışması. Diğeri ise rapel doz olarak Sinovac’ın aşısıyla karşılaştırma çalışmasıydı. İkisinde de çok etkili olduğunu kanıtladık’’ yorumunda bulunan Sağlık Bakanı’nın sözlerini değerlendiren Prof. Fincancı, Türkiye’nin kendi imkanları ile geliştirdiği aşı hakkında bilimsel yayın olmadığının altını çizdi.

TTB Başkanı, ‘‘Bakan bunları söylüyor ama biz bilim insansıyız söze güvenemeyiz. Nerede bilimsel kanıt yayın mı var? Verileri bilimsel bir şekilde kimseyle paylaşmadılar. Zaten Sağlık Bakanlığı sağlık politikaları konusunda yetkili değil, yetki Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu’nda. Bu kurul COVID-19 pandemisi sırasında kaç kez toplanmış? Turkovac ile ilgili veriler vakit geçirmeden kamuoyuyla paylaşılmalı’’ dedi.

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