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Omicron Varyantı ‘Uzun COVID’e Neden Oluyor mu?

09.02.2022 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Corona virüsünün Omicron varyantının uzun vadeli etkileriyle ilgili henüz net bir sonuca varılması için çok erken. Ancak birçok uzman, Omicron’un, enfeksiyonun atlatılmasının ardından da devam eden, ‘Uzun COVID’ adı verilen etkilerinin olmasına muhtemel gözüyle bakıyor

Omicron Varyantı ‘Uzun COVID’e Neden Oluyor mu?

Corona virüsünün Omicron varyantının uzun vadeli etkileriyle ilgili henüz net bir sonuca varılması için çok erken. Ancak birçok uzman, Omicron’un, enfeksiyonun atlatılmasının ardından da devam eden, ‘Uzun COVID’ adı verilen etkilerinin olmasına muhtemel gözüyle bakıyor.

‘Uzun COVID’, genelde enfeksiyonun geçmesinden yaklaşık 3 ay sonra ortaya çıkıyor.

Uzmanlar, COVID-19’u atlatan kişilerin üçte birinden fazlasının bazı ‘Uzun COVID’ belirtilerini göstereceğini söylüyor. Bu belirtilerin başlıcaları halsizlik, bilinç bulanıklığı, nefes darlığı ve kaygı.

Geçen yılın son aylarında ortaya çıkan ve diğer varyantlara kıyasla çok daha hızlı yayılan Omicron’un etkileri daha az. Ancak buna rağmen bu varyantın yayılmasıyla beraber hastanelere başvurular da birçok yerde ciddi oranda arttı.

Her ne kadar Corona virüsünün uzun vadeli etkilerinin Omicron ile devam edip etmeyeceğiyle ilgili net bir bulgu henüz olmasa da, uzmanlar bunun aksini gösteren bir bulguya da rastlanmadığına dikkat çekiyor.

Diğer taraftan, ‘Uzun COVID’ ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Şu ana kadar ortaya atılan teorilere göre, ‘Uzun COVID’ bir tür bağışıklık sistemi rahatsızlığı ya da virüse tepki olarak bedende aktif hale gelen gizli virüslerin neden olduğu bir durum olabilir.

‘Uzun COVID’e karşı aşıların etkisiyle ilgili çalışmalar da gündemde. Yale Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı, aşıların ‘Uzun COVID’in belirtilerini azaltıp azaltmadığını inceliyor. İki ayrı bilimsel araştırmanın ilk sonuçları da COVID’e yakalanmadan önce aşı olanların, daha sonradan yakalanmaları durumunda hastalığın uzun vadeli etkilerine karşı, aşısız olanlara kıyasla daha dirençli olduğunu gösteriyor.

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