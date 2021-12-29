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Omicron varyantıyla ilgili korkutan Türkiye açıklaması: Tsunami artık ülkemizde, milyonlarca kişi enfekte olacak

29.12.2021 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Omicron varyantıyla ilgili son dakika haberleri takip edilirken, artan koronavirüs vakaları endişe yaratıyor. Dün açıklanana koronavirüs verilerine göre Türkiye'de vaka sayısı iki buçuk ayın en yüksek seviyesi olan 32,176'ya yükseldi. Uzmanlar Omicron'un bulaş hızına dikkat çekerken, of. Dr. Derya Unutmaz'dan korkutan açıklamalar geldi. Unutmaz, "Milyonlarca insan enfekte olacak, aşısızlar yine hastaneleri dolduracak" ifadelerini kullanırken aşı olanların ise hafif atlatacağını belirtti.

Omicron varyantıyla ilgili korkutan Türkiye açıklaması: Tsunami artık ülkemizde, milyonlarca kişi enfekte olacak

Omicron varyantıyla Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısında ciddi artış yaşanıyor. Yeni koronavirüs varyantının ülkemizde görülmeye başlamasıyla birlikte vaka sayıları art arda ikinci günde de keskin artış kaydetti. 28 Aralık koronavirüs tablusna göre vaka sayısı son iki buçuk ayın en yüksek seviyesi olan 32 bin176'ya yükseldi. Bu ay başından bu yana 20 binin altında seyreden vaka sayısı hafta başında yüzde 30 ile neredeyse tüm yılın en keskin artışını dün de yüzde 23 artış kaydetti.

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN OMİCRON AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Twitter'da yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarını 20 bin düzeyine indirmek ciddi bir başarıydı. Omicron varyantının hızlı yayılması sebebiyle şimdi bir artış trendine girildiği görülüyor" dedi.

Omicron varyantının Türkiye'de de görülmesiyle uzmanlar da peş peşe uyarılar yapmaya başladı. Bağışıklık Sistemi Uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz tsunaminin artık Türkiye'de olduğunu söyledi.

KORKUTAN OMİCRON AÇIKLAMASI: YAPABİLECEĞİMİZ UYARI KALMADI

Prof. Dr. Derya Unutmaz, 'Omicron' varyantı hakkında açıklamalarda bulundu.

Unutmaz, "Bundan sonra için yapabileceğimiz bir uyarı kalmadı, en az hasarla atlatma umuduyla" dedi.

derya unutmaz

Bağışıklık Sistemi Uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kritik seviyeye yükselen günlük koronavirüs vaka sayılarına dikkat çekti.

Koronavirüs vaka sayılarının dünya çapında rekor kırdığına ilişkin bir haberi paylaşan Unutmaz, Omicron varyantının Türkiye'de de görüldüğüne dikkat çekerek şu paylaşımı yaptı:

"Omicron Tsunamisi ülkemize de geldi maalesef. Aşı ve maske kalkanı olanlar rahat atlatacak. Ama milyonlarca insan da enfekte olacak. Yine aşısızlar veya aşı tam olmayanlar hastaneleri dolduracak. Bundan sonra için yapabileceğimiz bir uyarı kalmadı, en az hasarla atlatma umuduyla."

DERYA

OMİCRON BELİRTİLERİ NELER?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), omicron varyantı nedeniyle henüz bir ölümün gerçekleşmediğini duyurmuştu. Omicron belirtileri arasında kuru öksürük, yüksek ateş, gece terleme ve çok fazla vücutta ağrı yaşanıyor. Omicron varyantı belirtileri arasında aşırı halsizlik gibi olağandışı belirtiler de görülüyor. Vakaların genelinde tat ve koku kaybı sık yaşanmıyor

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DAHA YÜKSEK BULAŞMA RİSKİ

DSÖ, B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni mutasyonunun adını değiştirerek, "Omicron" ismini verdiğini duyurdu. Bu mutasyonun daha bulaşıcı olduğunu belirtilen DSÖ, açıklamasında "Bu mutasyon, bazıları endişe verici olan çok sayıda mutasyona sahiptir. Ön bulgular yeni mutasyonun daha yüksek bulaşma riski taşıdığı yönünde" ifadelerine yer verdi.

Dünya Sağlık Örgütü, Güney Afrika'da tespit edilen yeni koronavirüs varyantına "Omicron" adını verdi. İlk bulgulara göre Güney Afrika ve Botsvana'dan yayılan omicron varyantı daha yüksek bulaşma riski taşıyor.

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OMİCRON TÜRKİYE'DE HANGİ İLLERDE GÖRÜLDÜ?

Sağlık Bakanlığından 27 Aralık'ta yapılan açıklamada "Omicron varyantının görüldüğü iller; İstanbul (30), İzmir (6), Şırnak (1), Diyarbakır (1), Kütahya (2), Isparta'dır (2)" ifadeleri kullanılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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