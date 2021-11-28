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Omicron Yayılıyor

28.11.2021 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk olarak Güney Afrika’da tespit edilen Corona'nın yeni varyantı Omicron yayılıyor. Avustralya virüsün tespit edildiği son ülke. Virüsün tespit edildiği bir başka ülke İsrail yabancıların ülkeye girişini yasakladı

İlk olarak Güney Afrika’da tespit edilen Corona virüsünün yeni varyantı Omicron yayılıyor. Avustralya virüsün tespit edildiği son ülke. Virüsün tespit edildiği bir başka ülke İsrail yabancıların ülkeye girişini yasakladı.

Avustralya’da Omicron Güney Afrika’dan ülkeye giriş yapanlarda tespit edildi. Avustralya’ya 9 Afrika ülkesinden gelecek olanlar otelde karantina altına alınacak.

İsrail ise yabancıların ülkeye girişlerini yasaklayarak şu ana kadar varyantın yayılmasını engellemek için en sert adımı atan ülke oldu.

İsrail ülkeye giriş yapacak vatandaşlarına da karantina uygulama kararı aldı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett ülkenini sınırlarına kısıtlama uygulamanın kolay olmadığını ama bunun gerekli ve geçici olduğunu kaydetti.

Aralarında Amerika, Türkiye, Avrupa Birliği, Yeni Zelanda, Tayland, Endonezya, Singapur, Sri Lanka, Maldivler ve Suudi Arabistan’ın da bulunduğu birçok ülke Güney Afrika’dan seyahatlere ya kısıtlama getirdi ya da yasakladı.

Dünya Sağlık Örgütü ise varyant daha detaylı incelenmeden bu yönde adımlar atılmasına karşı.

Ulusal Sağlık Enstitüsü Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi Direktörü ve aynı zamanda Başkan Joe Biden’ın sağlık danışmanı Dr. Anthony Fauci Omicron’un Amerika’da görülmesine şaşırmayacağını söyledi.

Fauci, Omicron’un Amerika’da henüz tespit edilmediğini belirtti fakat virüsün bu denli bulaşıcılığa sahip olduğu düşünülürse her yere yayılmasının kaçınılmaz olacağının mesajını verdi.

Fauci bu açıklamayı NBC televizyonuna yaptı.

Omicron Avrupa’da vaka sayılarının artmakta olduğu bir dönemde tespit edildi.

İngiltere’de maske takmakla ve yabancıların test olmasıyla ilgili kurallar sıklaştırılıyor.

İspanya da 1 Aralık’tan itibaren aşısız İngiliz vatandaşlarını ülkeye almayacağını açıkladı.

Fransa Sağlık Bakanı ülkede henüz Omicron tespit edilmediğini ama tespit edilmesinin saatler içinde olabileceğini kaydetti.

Hong Kong’da yönetimin salgın konusundaki danışmanı David Hui, Omicron’un tespit edildiği iki kişinin Pfizer-BioNTech aşısı olduğunu ve boğaz ağrısı gibi hafif belirtiler gösterdiklerini kaydetti.

Bu arada Güney Afrika’da yetkililer uluslararası toplumun ülkeye yönelik seyahat yasakları ya da kısıtlamaları getirmelerine tepkili.

Yetkililer, bilimsel bir başarıya imza atıldığını ve varyantın tespit edilebildiğini ancak buna karşılık ülkenin cezalandırıldığını belirtiyor.

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