Omicron yayılıyor: Çin'de 14 milyon kişiye test yapılıyor

ABD’de 24 saatte 840 bin yeni vaka tespit edildi.Koronavirüsün en bulaşıcı varyantı olarak nitelenen Omicron tüm dünyayı etkisi altına almaya başladı. 4-20 Şubat tarihleri arasında 2022 Kış Olimpiyatları’na ev sahipliği yapacak Çin'in başkenti Pekin'e komşu, kuzeydeki Tiancin kentinde en az ikisi Omicron olmak üzere 20 kişinin test sonucunun pozitif çıkması üzerine kentte 14 milyon kişiye toplu test yapılmaya başlandı. Testlerin iki gün içinde tamamlanması planlanıyor. Çin'de son 24 satte görülen toplam koronavirüs vakası sayısı da 165 olarak kaydedildi.

Kış olimpiyat oyunlarının düzenleneceği Çin'de geçen ay ülkeye dönüş yapan iki kişide Omicron tespit edildiği, bu kişilerin güneydeki en büyük kent olan Guangzhou'da karantinaya alındığı duyurulmuştu.

Sporcular izole yaşayacak

4 Şubat’ta Pekin’de başlayacak 2022 Kış Olimpiyatları öncesinde yapılan açıklamada, sporcular ile katılımcıların virüsün yayılmasını engelleyecek şekilde dış dünyaya kapalı şekilde kalacağı bildiriliyor. "Sıfır vaka" politikası izleyen Pekin yönetimi, bir yıldan fazladır ülkedeki pandemide kontrolü sağlamayı başardı ve günlük yaşam ile ekonomide normale dönüşü de sağladı. Lokal şekilde görülen vakalar sonrasında alınan önlemlerde ise insanların sadece istisnai durumlarda evden çıkmasına izin veriliyor. Şian kentinde iki haftandan uzun süredir kapanma uygulanıyor. Henan eyaletinin Yuzhau kentinde de bu hafta başından beri sıkı önlemler geçerli.

Bazı uzmanlar, Pekin’in Omicron ile başa çıkmada zorlanacağı öngörüsünde bulunuyor. Çin'in geliştirdiği ve uyguladığı aşıların Batı’da geliştirilen aşılara oranla daha az koruma sağladığına dikkat çekiliyor.

Hindistan'da da vakalar yeniden artışta

Koronavirüsün ilk dalgalarından oldukça olumsuz etkilenen Hindistan'da vakalar yeniden artışta. Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre son 24 satte ülkede yaklaşık 160 bin yeni vaka tespit edildi.

Böylece ülkede tespit edilen koronavirüs vaka sayısı toplamda 35 milyon 520 bin oldu ki bu rakam Amerika Birleşik Devletleri’nde görülenin ardından dünya çapında en yüksek ikinci değer. Hindistan'da koronavirüs bağlantılı hayatını kayedenlerin sayısı da 483 bin 790. Artan yeni vakalar nedeniyle ülkede pek çok eyalette kısıtlamaların yeniden arttığı bildiriliyor.

ABD’de sadece 24 satte 840 bin yeni vaka

Koronavirüsten dünya çapında en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Amerika Birleşik Devletleri’nde son 24 satte 840 binden fazla yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Böylece pandeminin başından beri saptanan vaka sayısı 59 milyon 860 bin oldu. Son 24 satte koronavirüs bağlantılı 672 vefat olduğu, böylece can kaybının 840 bin 148’e yükeldiği duyuruldu. Yaklaşık 330 milyon nüfusa sahip ABD, dünya çapında, virüs tespit edilen kişiler ile can kaybında ilk sırada geliyor. Noel öncesinde 40'tan fazla eyalette tespit edilen Omicron ABD'de baskın varyant haline geldi.

dpa,Reuters/ETO,JD

© Deutsche Welle Türkçe

