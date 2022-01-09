HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Omicron yayılıyor: Çin'de 14 milyon kişiye test yapılıyor

Omicron yayılıyor: Çin'de 14 milyon kişiye test yapılıyor

09.01.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şubat başında Pekin'de başlayacak 2022 Kış Olimpiyatları öncesinde Tiancin kentinde görülen Omicron vakaları yüzünden 14 milyon kişiye toplu test yapılıyor.

Omicron yayılıyor: Çin'de 14 milyon kişiye test yapılıyor

ABD’de 24 saatte 840 bin yeni vaka tespit edildi.Koronavirüsün en bulaşıcı varyantı olarak nitelenen Omicron tüm dünyayı etkisi altına almaya başladı. 4-20 Şubat tarihleri arasında 2022 Kış Olimpiyatları’na ev sahipliği yapacak Çin'in başkenti Pekin'e komşu, kuzeydeki Tiancin kentinde en az ikisi Omicron olmak üzere 20 kişinin test sonucunun pozitif çıkması üzerine kentte 14 milyon kişiye toplu test yapılmaya başlandı. Testlerin iki gün içinde tamamlanması planlanıyor. Çin'de son 24 satte görülen toplam koronavirüs vakası sayısı da 165 olarak kaydedildi.

Kış olimpiyat oyunlarının düzenleneceği Çin'de geçen ay ülkeye dönüş yapan iki kişide Omicron tespit edildiği, bu kişilerin güneydeki en büyük kent olan Guangzhou'da karantinaya alındığı duyurulmuştu.

Sporcular izole yaşayacak

4 Şubat’ta Pekin’de başlayacak 2022 Kış Olimpiyatları öncesinde yapılan açıklamada, sporcular ile katılımcıların virüsün yayılmasını engelleyecek şekilde dış dünyaya kapalı şekilde kalacağı bildiriliyor. "Sıfır vaka" politikası izleyen Pekin yönetimi, bir yıldan fazladır ülkedeki pandemide kontrolü sağlamayı başardı ve günlük yaşam ile ekonomide normale dönüşü de sağladı. Lokal şekilde görülen vakalar sonrasında alınan önlemlerde ise insanların sadece istisnai durumlarda evden çıkmasına izin veriliyor. Şian kentinde iki haftandan uzun süredir kapanma uygulanıyor. Henan eyaletinin Yuzhau kentinde de bu hafta başından beri sıkı önlemler geçerli.

Bazı uzmanlar, Pekin’in Omicron ile başa çıkmada zorlanacağı öngörüsünde bulunuyor. Çin'in geliştirdiği ve uyguladığı aşıların Batı’da geliştirilen aşılara oranla daha az koruma sağladığına dikkat çekiliyor.

Hindistan'da da vakalar yeniden artışta

Koronavirüsün ilk dalgalarından oldukça olumsuz etkilenen Hindistan'da vakalar yeniden artışta. Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre son 24 satte ülkede yaklaşık 160 bin yeni vaka tespit edildi.

Böylece ülkede tespit edilen koronavirüs vaka sayısı toplamda 35 milyon 520 bin oldu ki bu rakam Amerika Birleşik Devletleri’nde görülenin ardından dünya çapında en yüksek ikinci değer. Hindistan'da koronavirüs bağlantılı hayatını kayedenlerin sayısı da 483 bin 790. Artan yeni vakalar nedeniyle ülkede pek çok eyalette kısıtlamaların yeniden arttığı bildiriliyor.

ABD’de sadece 24 satte 840 bin yeni vaka

Koronavirüsten dünya çapında en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Amerika Birleşik Devletleri’nde son 24 satte 840 binden fazla yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Böylece pandeminin başından beri saptanan vaka sayısı 59 milyon 860 bin oldu. Son 24 satte koronavirüs bağlantılı 672 vefat olduğu, böylece can kaybının 840 bin 148’e yükeldiği duyuruldu. Yaklaşık 330 milyon nüfusa sahip ABD, dünya çapında, virüs tespit edilen kişiler ile can kaybında ilk sırada geliyor. Noel öncesinde 40'tan fazla eyalette tespit edilen Omicron ABD'de baskın varyant haline geldi.

dpa,Reuters/ETO,JD

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişmeBombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişme
İzmir'de bulunmuşlardı! Kesik başlardaki iplerin gizemi çözüldüİzmir'de bulunmuşlardı! Kesik başlardaki iplerin gizemi çözüldü
Sosyal medya bunu konuşuyor! Yıllar önce böyle uyarmışSosyal medya bunu konuşuyor! Yıllar önce böyle uyarmış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cenk Tosun, Acun Ilıcalı'yı üzdü!

Cenk Tosun, Acun Ilıcalı'yı üzdü!

Milyonları ilgilendiriyor! KDV için çalışmalar başladı

Milyonları ilgilendiriyor! KDV için çalışmalar başladı

E-5'te çırılçıplak koşarken yakalandı

E-5'te çırılçıplak koşarken yakalandı

İzmir'de bulunmuşlardı! İplerin gizemi çözüldü

İzmir'de bulunmuşlardı! İplerin gizemi çözüldü

Annesi ameliyat öncesi itiraf etmişti! Mezar açıldı, ünlü iş insanı biyolojik babası çıktı

Annesi ameliyat öncesi itiraf etmişti! Mezar açıldı, ünlü iş insanı biyolojik babası çıktı

İlk kez görüldü, tüm şehir teyakkuz geçti! Yayılıyor

İlk kez görüldü, tüm şehir teyakkuz geçti! Yayılıyor

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

‘Korona olmayan kalmadı, şehir düştü’ denilen Eskişehir'de kısıtlamaya gidildi

‘Korona olmayan kalmadı, şehir düştü’ denilen Eskişehir'de kısıtlamaya gidildi

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Erdoğan’ın o fotoğrafındaki dikkat çeken detay!

Erdoğan’ın o fotoğrafındaki dikkat çeken detay!

Bu ilk değil! Tutuklanmamak için hamile kalmışlar

Bu ilk değil! Tutuklanmamak için hamile kalmışlar

İstanbul’da vahşet! Canlı canlı mezara gömdüler…

İstanbul’da vahşet! Canlı canlı mezara gömdüler…

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.