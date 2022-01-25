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Omicron Yüzeylerde Daha Uzun Süre Yaşayabiliyor

25.01.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyada baskın hale gelen Corona virüsünün Omicron varyantının plastik yüzeyler ve insan derisi üzerinde daha önceki varyantlara göre çok daha uzun süre aktif kalabildiği ortaya çıktı

Omicron Yüzeylerde Daha Uzun Süre Yaşayabiliyor

Tüm dünyada baskın hale gelen Corona virüsünün Omicron varyantının plastik yüzeyler ve insan derisi üzerinde daha önceki varyantlara göre çok daha uzun süre aktif kalabildiği ortaya çıktı.

Japonya’da bir laboratuvarda uzmanların yaptığı testlerde, Omicron varyantının önceki varyantlara göre plastik yüzeyler ve insan derisi üzerinde çok daha uzun süre aktif kalabildiğini ortaya koydu.

Uzmanlar bu sebeple de Omicron varyantının daha bulaşıcı olduğuna da dikkat çekiyorlar.

İlk tespit edilen Alpha varyantının plastik bir yüzey üzerinde hayatta kalabilme süresi, 56 saatken bu süre Delta varyantında 114 saate kadar çıkmıştı.

Yapılan testler Omicron varyantının, plastik bir yüzey üzerinde 193,5 saat hayatta kalabildiğini gösterdi. Benzer şekilde Omicron varyantı, insan derisi üzerinde de diğer varyantlara göre daha uzun süre hayatta kalabiliyor.

COVID-19’un ilk tespit edilen Alpha varyantı insan derisi üzerinde 8,6 saat hayatta kalırken Delta’da bu süre 16,8 saat olmuştu. Omicron vartantıysa insan derisi üzerinde 21,1 saat süreyle hayatta kalabiliyor.

Uzmanlar tüm varyantların ellerin yıkanması ya da dezenfektan ve kolonya gibi bir temizleyiciyle temizlenmesi halinde 15 saniye içerisinde inaktif duruma geldiği bilgisini de yeniden doğruladı. Bu sebeple hastalığın yayılmasını önlemedeki temel önlemlerden birinin elleri uygun şekilde temizlemek olduğu hatırlatıldı.

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