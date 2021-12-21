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Omicron yüzünden sokağa çıkma yasağı gelir mi? Dikkat çeken ‘tam kapanma’ açıklaması!

21.12.2021 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Omicron yüzünden sokağa çıkma yasağı ve tam kapanma söylentilerine karşı Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi’den açıklama geldi. Avrupa ve dünyada birçok ülke, Kovid-19’un yeni varyantı Omicron ile mücadele ediyor. Türkiye’de de Omicron nedeniyle sokağa çıkma yasağı ya da tam kapanmanın gelip gelmeyeceği özellikle sosyal medyada konuşuluyor.

Omicron yüzünden sokağa çıkma yasağı gelir mi? Dikkat çeken ‘tam kapanma’ açıklaması!

Delta varyantının ardından oraya çıkan ve yayılma hızı, diğer varyantlara göre daha çok fazla olan Omicron varyantı ile ilgili konuşan Sipahi, Avrupa ile benzer kapanma önlemlerinin gündeme gelebileceğini vurgulayarak, tarih verdi.

OMİCRON YÜZÜNDEN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELİR Mİ?

Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) varyantlarına bakıldığında en hızlı yayılan olarak kayıtlara geçen Omicron birçok ülkenin kâbusu olmaya başladı. Giderek yayılan ve özellikle Avrupa'da birçok yeni tedbir alınmasına sebep olan Omicron varyantıyla ilgili araştırmalar devam ederken, önemli açıklamalar da gelmeye devam ediyor.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi, Türkiye'de de tespit edilen 'Omicron' varyantının 'Delta', 'Alfa', 'Beta' gibi varyantlara göre daha hızlı yayıldığını söyledi. Hem aşıdan kaçabilen hem de hızlı yayılabilen 'Omicron' varyantının daha fazla öldürmediğini vurgulayan Sipahi, şunları söyledi:

"Ya aynı ya da daha az öldürüyor. Aşının üzerinden belirli bir süre geçtiyse bu varyanttan korunma olasılığı bir miktar düşük diyebiliriz. Türkiye'deki aşılanmanın dünyaya göre farkı var. Biz Sinovac artı Biontech olmanın bana göre avantajına sahibiz. Bu durum 'Omicron'a karşı ne kadar koruyor, Sağlık Bakanlığı sistematik bir çalışma yapabilir. Bu verinin dünyadan çıkma olasılığı düşük. Çünkü onlarda bizim kadar hem Sinovac hem Biontech gibi karışık aşılanma yok. Sağlık Bakanlığı'nın bunun üzerinde yoğunlaşmasında fayda var. 3'üncü doz aşının koruyuculuğu artırma olasılığı yüksek gibi gözüküyor."

"AŞININ ETKİSİNİ ZAMAN GÖSTERECEK"

Bütün varyantlarda aynı korunma önlemlerinin geçerli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Sipahi, aşılanmanın artmasıyla korunmanın da artacağını vurguladı. Yüzde 100 korunma olmadığının altını çizen Sipahi, "Aşıya güvenip maskeden vazgeçmemek gerekiyor. Halk 2 aşıdan sonra genelde korunmayı azaltıyor" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE DE KAPANMA OLABİLİR"

Özellikle Avrupa'da korunma önlemleri artırılarak kapanma aşamasına gelindiğini kaydeden Prof. Dr. Sipahi, Türkiye için de benzer kapanma önlemlerinin gündeme gelebileceğini belirterek, "Delta varyantının ortalama bulaşma süresi 3-6 gün, Omicron'da 1,5-3 gün. Bu varyant her türlü daha hızlı hasta ediyor. Hastalığın 2 katına geçme süresi daha hızlı gibi gözüküyor. 'Bizde kapanma olmaz' demek zor. Avrupa'da yoğunlaşma başladıktan 1 ay sonra bizde de yoğunlaşma başlıyor. Daha önceki deneyimlerimiz yine aynı şekilde tekrarlarsa onlar şu an kapanmaya başladılarsa bizim de 1-1,5 ay sonra tekrar kapanma olasılığımız az değil. Aşının bizi ne kadar koruyacağını zaman gösterecek. Kasım ayı başından bu yana 1,5 aylık sürede 80-90'dan fazla ülkeye yayılmış bir varyanttan bahsediyoruz. Danimarka ve Güney Afrika'dan gelen veriler klinik olarak virüsün en azından 'Delta' ile karşılaştırıldığında benzer ya da daha iyi seyrettiğini gösteriyor. 3 ya da 6 ay sonra bu sonucun değişeceğini sanmıyorum. Çünkü hem hızlı yayılıp hem de daha fazla öldürürse virüs açısından evrimsel bir dezavantaj olur" dedi. (DHA)

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