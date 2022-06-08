"Omicron’a Odaklı Aşı Daha Etkili Bağışıklık Sağlıyor”

Moderna yaptığı açıklamada, Corona virüsü aşısının yeni bir versiyonunun Omicron'a karşı orijinal aşıdan daha iyi düzeyde bağışıklık ürettiğini belirtti. İlaç üreticisi şirket, sonbaharda enfeksiyonlarda olabilecek artışa karşı takviye aşı geliştirme üzerinde çalışıyor.

Dördüncü doz olarak verilen aşının deneylerine katılan 800'den fazla kişide Omicron'a karşı virüsü etkisizleştirecek antikorların sekiz kat arttığı görüldü.

Moderna, hem orijinal Corona virüsü hem de Omicron varyantını hedefleyen aşıyla ilgili verileri gelecek haftalarda yetkililere sunmayı planladığını bildirdi. Yeni aşıların yaz sonunda hazır olması bekleniyor. Bu gelişme firmanın hisselerini yüzde 3 oranında arttırdı.

Moderna başkanı Stephen Hoge, çalışmanın tasarımı konusunda ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve diğer yetkililerle temas halinde olduklarını, bu şekilde başvuru sürecinin sorunsuz ilerlemesinin beklendiğini ifade etti.

Grip aşısı gibi mi olacak?

ABD ve diğer ülkelerin grip aşısına benzer şekilde her sonbaharda yapılan takviye aşıları benimseyip benimsemeyeceği bilinmiyor.

Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. William Schaffner, "Veriler oldukça rahatlatıcı ve inandırıcı görünüyor" dedi.

Schaffner, FDA'nın aşıya onay vermesini bekliyor. Ancak ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) aşıyı tüm yetişkinler için mi yoksa yaşlılar gibi nüfusun bir bölümü için mi tavsiye edeceğinin bilinmediğini belirtti.

Moderna’nın CEO’su Stephane Bancel, şirketin Ağustos ayında sevkiyata hazır olmak üzere yeni takviye aşıların üretimini hızlandırdığını söyledi.

Aşının etkinliğini ölçmeyen çalışmada, takviye aşı orijinal aşıya kıyasla Alfa, Beta, Gamma ve Delta varyantlarına karşı daha fazla antikor üretti.

