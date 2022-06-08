HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. "Omicron’a Odaklı Aşı Daha Etkili Bağışıklık Sağlıyor”

"Omicron’a Odaklı Aşı Daha Etkili Bağışıklık Sağlıyor”

08.06.2022 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD ilaç şirketi Moderna, geliştirdiği yeni Corona virüsü takviye aşısının Omicron varyantına karşı bağışıklık sistemini daha da kuvvetlendirdiğini bildirdi

"Omicron’a Odaklı Aşı Daha Etkili Bağışıklık Sağlıyor”

Moderna yaptığı açıklamada, Corona virüsü aşısının yeni bir versiyonunun Omicron'a karşı orijinal aşıdan daha iyi düzeyde bağışıklık ürettiğini belirtti. İlaç üreticisi şirket, sonbaharda enfeksiyonlarda olabilecek artışa karşı takviye aşı geliştirme üzerinde çalışıyor.

Dördüncü doz olarak verilen aşının deneylerine katılan 800'den fazla kişide Omicron'a karşı virüsü etkisizleştirecek antikorların sekiz kat arttığı görüldü.

Moderna, hem orijinal Corona virüsü hem de Omicron varyantını hedefleyen aşıyla ilgili verileri gelecek haftalarda yetkililere sunmayı planladığını bildirdi. Yeni aşıların yaz sonunda hazır olması bekleniyor. Bu gelişme firmanın hisselerini yüzde 3 oranında arttırdı.

Moderna başkanı Stephen Hoge, çalışmanın tasarımı konusunda ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve diğer yetkililerle temas halinde olduklarını, bu şekilde başvuru sürecinin sorunsuz ilerlemesinin beklendiğini ifade etti.

Grip aşısı gibi mi olacak?

ABD ve diğer ülkelerin grip aşısına benzer şekilde her sonbaharda yapılan takviye aşıları benimseyip benimsemeyeceği bilinmiyor.

Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. William Schaffner, "Veriler oldukça rahatlatıcı ve inandırıcı görünüyor" dedi.

Schaffner, FDA'nın aşıya onay vermesini bekliyor. Ancak ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) aşıyı tüm yetişkinler için mi yoksa yaşlılar gibi nüfusun bir bölümü için mi tavsiye edeceğinin bilinmediğini belirtti.

Moderna’nın CEO’su Stephane Bancel, şirketin Ağustos ayında sevkiyata hazır olmak üzere yeni takviye aşıların üretimini hızlandırdığını söyledi.

Aşının etkinliğini ölçmeyen çalışmada, takviye aşı orijinal aşıya kıyasla Alfa, Beta, Gamma ve Delta varyantlarına karşı daha fazla antikor üretti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Dünya En Ciddi Krizin Eşiğinde”"Dünya En Ciddi Krizin Eşiğinde”
Selden yüzerek kaçtı! O anlar kameradaSelden yüzerek kaçtı! O anlar kamerada
MİT yakalayıp Türkiye'ye getirdi! PKK şokta...MİT yakalayıp Türkiye'ye getirdi! PKK şokta...
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Zamların ardından çok konuşulacak tablo! Yola çıkacaklar, dikkat!

Zamların ardından çok konuşulacak tablo! Yola çıkacaklar, dikkat!

Fiyat farkı isyan ettirdi: 'Hakkımızı helal etmiyoruz'

Fiyat farkı isyan ettirdi: 'Hakkımızı helal etmiyoruz'

Nuray'ı katleden cani: Zayıf olduğu için bana direnemedi

Nuray'ı katleden cani: Zayıf olduğu için bana direnemedi

Kira düzenlemesi için flaş yorum: Şimdi ev sahipleri...

Kira düzenlemesi için flaş yorum: Şimdi ev sahipleri...

Yer: Kahramanmaraş... 'Yok artık' dedirten bir vaka daha!

Yer: Kahramanmaraş... 'Yok artık' dedirten bir vaka daha!

BM'den korkutan uyarı! Dünyada ilk kez...

BM'den korkutan uyarı! Dünyada ilk kez...

İlginizi Çekebilir

12 yaşındaki çocuğu öldürmekle suçlanan 'inek' tutuklandı!

12 yaşındaki çocuğu öldürmekle suçlanan 'inek' tutuklandı!

Tam 9 saat sürdü! Dünya ilgiliyle takip etti

Tam 9 saat sürdü! Dünya ilgiliyle takip etti

Yaz aylarının sıcak günlerine girerken mutlaka çantanızda bulunması gerekenler

Yaz aylarının sıcak günlerine girerken mutlaka çantanızda bulunması gerekenler

Ağzınıza bile sürmeyin: Bağışıklık sisteminin en büyük düşmanları...

Ağzınıza bile sürmeyin: Bağışıklık sisteminin en büyük düşmanları...

Kendisini kameraya alan tacizcisini ifşa etti!

Kendisini kameraya alan tacizcisini ifşa etti!

Hem ofis hem de salonlarınız için en iyi masaj koltuğu çeşitleri

Hem ofis hem de salonlarınız için en iyi masaj koltuğu çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.