Omicron’a Özel Aşı Çalışması Genişletildi

Dünyada onaylanan ilk Corona virüsü aşısını geliştiren BioNTech ve Amerikalı ortağı Pfizer, son derece bulaşıcı Omicron varyantına karşı daha iyi koruma sağlayan yeni aşılar geliştirmek için başlattıkları klinik çalışmaların kapsamını genişletti.

Çalışma, aşılanmış kişilerde bile vakaların artması ve orijinal aşıların hastalık ve can kayıplarına karşı koruma sağlasa da etkisinin azalması üzerine Ocak ayında başlatılmıştı. Bu kapsamda, Omicron bazlı aşılar için yapılan deneylere katılanların sayısı bin 420’den iki bin 150’ye çıkarıldı ve kanlarındaki bağışıklık tepkileri takip ediliyor.

BioNTech, çalışmadan gelecek verilerin sonuçlarını Nisan ayında almayı bekledikleri açıkladı. Yazılı açıklamada, aşıların varyantın alt türlerine karşı da koruma sağlayıp sağlamadığını anlamaya çalıştıkları kaydedildi. BioNTech, Omicron bazlı aşılara duyulan ihtiyaç konusunda düzenleyici kurumlar arasında bir fikir birliği olmadığına da dikkat çekti.

Çalışmanın genişlemesiyle, orijinal virüs olarak bilinen Wuhan virüsüne karşı geliştirilen ilk aşı ile birlikte sadece Omicron bazlı aşı olan bir grup da izlenmeye başlandı. Şirket, iki varyanta karşı etkili tek bir aşının denendiği bir alt grubun da çalışmaya eklendiğini kaydetti.

Net geliri 2021’de 11 milyar 480 milyon dolara ulaşan BioNTech, araştırma ve geliştirme çalışmalarına bu yıl 1,6 milyar dolar ayırmayı planlıyor.

