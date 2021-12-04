“Omicron’u Aşı Eşitsizliği Yarattı”

Dünya tıp literatüründe en çok takip edilen bilimsel dergi, British Medical Journal’da imza attığı ortak makalede, Corona önlemlerini eleştirirken kullandığı “klinik elitler” ve “bilimin cehalet üretmesi” kavramlarıyla dikkat çeken Prof. Dr. Mustafa Özbilgin dünyadaki bilim çevrelerine yönelik sert eleştirilerinin nedenini Londra’da VOA Türkçe’ye anlattı.

“Omicron’un geleceği biliniyordu”

26 yıldır İngiltere’de yaşayan Boğaziçi Üniversiteli Özbilgin şimdi Brunel Üniversitesi’nin işletme fakültesinde, özellikle dünyadaki ‘eşitsizlik’ konularına değindiğini belirtti. Bu konudaki güncel örneği ise ‘aşı eşitsizliği’ ve insanlığın “bile bile” maruz bırakıldığı ‘Omicron’ varyantı.

Özbilgin “bunu daha önceden biliyorduk” dedi ve dünyada sözü geçen ulusların “her koyun kendi bacağından asılır” benzeri aşı anlayışını eleştirdi.

“Bulaşma oranının yüksek olduğu yerlerde virüsün yeni varyantlarla varlığını sürdürmesi belli bir şeydi” diyen Özbilgin, bilimsel tavsiyeleriyle dünyayı etkileyen sağlık kurullarını, belli elitlerin elinde olmasıyla eleştirdi.

“Dünya Sağlık Örgütü’nün tespitleri tartışılır”

Oxford Üniversitesi’nden Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Profesör Dr. Trisha Greenhalg’la birlikte British Medical Journal’a çıkan ortak makalesinde Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) “Covid-19 yüzeylerden bulaşır” tezini dayanaksız bulan Özbilgin incelemesinde, İngiltere, ABD, Kanada ve Japonya’yı karşılaştırmış ve disiplinler arası bilimsel iş birliği yapan Japonya’nın diğer ülkelerden çok daha iyi önlemler aldığını görmüş.

“Japonya’da klinikçiler fizik biliminin bulgularını kabul etti”

Prof. Dr. Özbilgin, Japon fizikçilerin Corona virüsünün bulaşma şekillerini incelerken havadan bulaşma oranlarının yüksekliği nedeniyle, önlemlerde el yıkama gibi düşük bütçeli önerilere saplanıp kalmadığını; metro, otobüs ve başka toplu mekanlardaki havalandırma sistemlerini virüs taşımayacak şekle dönüştürdüğünü kaydetti.

Özbilgin, başta İngiltere olmak üzere batılı ülkelerin, pandemi önlemleri sorumluluğunu kişilerin üzerine bırakırken Japonya’nın önlemleri kurumsallaştırmasını örnek olarak gösterdi.

