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“Omicron’un Yeni Alt Varyantı Daha Tehlikeli Değil”

02.02.2022 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Corona virüsünün Omicron varyantının yeni türünün ilkinden daha tehlikeli olmadığı sonucuna vardıklarını açıkladı

“Omicron’un Yeni Alt Varyantı Daha Tehlikeli Değil”

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Corona virüsünün Omicron varyantının yeni türünün ilkinden daha tehlikeli olmadığını açıkladı.

WHO’nun COVID-19 ekibinden Dr. Boris Pavlin, Omicron’un BA.1 ve BA.2 olarak adlandırılan yeni alt türleri hakkında online bir toplantıda açıklamalarda bulundu.

Omicron’un BA.2 yeni alt varyantı özellikle Danimarka’da BA.1’in yerini alırkan, BA.2 alt varyantına diğer ülkelerde de artık sıkça rastlanıyor.

Dr. Pavlin, “BA.2 varyantının şu an yaygınlaştığı ülkelere baktığımızda, hastaneye yatma oranının tahminlerimizin üzerinde olmadığını görüyoruz” dedi.

Pavlin, bu sonuçların, BA.2 alt varyantının BA.1’in önüne geçtiği ilk ülke olan Danimarka’da yapılan araştırmalara dayandığını söyledi. Pavlin’in açıklamalarına göre, aşılar Omicron’un her iki alt varyantı karşısında benzer oranda koruma sağlıyor.

Diğer taraftan, Aralık ve Ocak ayında Danimarka’da 8 bin 500’den fazla hanede yapılan araştırmanın sonuçları, BA.2’nin bir önceki BA.1’den daha fazla bulaşıcı olduğunu gösteriyor.

Omicron’un BA.2 alt varyantı Hindistan, Nepal, Filipinler ve Katar’da da baskın hale geldi.

Danimarka’da kısıtlamalar kalkıyor

Öte yandan, 12 yaş üzeri nüfusunun yüzde 60’ı üç doz aşı olan Danimarka’da yetkililer COVID-19’u artık “sosyal anlamda tehlikeli bir hastalık” olarak görmediklerini açıklayarak pandemi kısıtlamalarının çoğunu kaldırma kararı aldı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, her ne kadar şu an kısıtlamalar kalkıyor olsa da, bunun kısıtlamalara “nihai bir veda” olduğunu savunmadıklarını, ilerleyen dönemlerde ne tür varyantlarla karşılaşılacağını bilmediklerini ifade etti.

İrlanda da kısıtlamaları yeniden gevşeten Avrupa ülkeleri arasında.

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