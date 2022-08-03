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Ömrü uzatıyor, sağlığınıza sağlık katıyor... Bilimsel olarak kanıtlandı

03.08.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilim insanları uzun ömrün sırlarını araştırırken yeni bir bulguya daha ulaştı. Çalışma sonuçlarına göre; uzun yaşamak için tavsiye edilenden daha fazla egzersiz yapılması gerekiyor. Günümüzün en büyük kâbusu obeziteyi tetikleyen hareketsizlik döngüsünden çıkarak günlük hayatta spora daha fazla zaman ayırmak gerekiyor.

Ömrü uzatıyor, sağlığınıza sağlık katıyor... Bilimsel olarak kanıtlandı

Dünya Sağlık Örgütü çok uzun zamandır yeni çağın en büyük sorunu olarak obeziteyi işaret ediyor. Önlem alınmazsa ilerleyen yıllarda durumun daha da kötüleşeceği belirtiliyor. Uzmanlar bu yüzden uzun zamandır sağlıklı ve uzun yaşamla ilgili çalışmalar sürdürüyor. Yapılan bir araştırmaya göre spor yapmak yaşam süresini artırıyor.

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EGZERSİZ SÜRESİ YAŞAM SÜRESİNİ ETKİLİYOR

Ntv'nin CNN Health’ten aktardığı bir habere göre, ne kadar egzersiz yaptığınız yaşam sürenizle doğru orantılı olabilir.

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, yetişkinler bir haftada 150-300 dakika arası normal seviyede bir fiziksel aktivitede bulunmalı ya da 75 ile 150 dakika arasındaki bir sürede sıkı bir egzersiz yapmalı.

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Ancak araştırmaya göre, verilen bu süreden daha fazla egzersiz yapanlar, yapmayanlara göre daha çok yaşıyor.

ÖLÜM ORANLARIYLA KARŞILAŞTIRILDI

Araştırmacılar 116 binden fazla yetişkini Amerikan Kalp Derneği’nin dergisi Circulation’da yayınlanan bir çalışmaya tabi tuttu. Çalışmaya katılan bireyler, son 30 yılda boş zamanlarında ne tür aktiviteler yaptıklarını paylaştı. Araştırmacılar, harcanan zaman ile egzersiz yoğunluğunu ölüm oranlarıyla karşılaştırdı.

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ORTALAMANIN ÜSTÜNDE SPOR YAPTILAR

Erken ölümlerin en az görüldüğü bireylerin, bir haftada 150-300 dakika aralığında ağır spor yapanlar ya da 300-600 dakika aralığında orta derecede spor yapanlar olduğu ortaya çıktı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlemiş olduğu spor süresi aralığından çok daha fazla olan bu süreler, daha çok egzersiz yapanların, daha uzun yaşadığını ortaya koydu.

ORTA DÜZEY SPOR/ AĞIR SPOR

Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı bölümüne göre, orta düzeyde bir egzersiz, tempolu yürüyüş, tenis oynamak, çimleri biçmek gibi aktiviteleri içerirken ağır bir spor, koşu, doğa yürüyüşü veya futbol oynamak gibi aktiviteleri kapsıyor.

SPORU RUTİNİNİZE DAHİL EDİN

Haftada 10 saat spor yapmak size çok fazla gelebilir. Özellikle çalışanlar için bu tür bir zaman ayırmak imkânsız gibi görünüyor ancak yapılan bazı çalışmalar, günlük rutinin içine sıkıştırılmış egzersizlerin, sporun hayatınızda daha kalıcı olmasını sağladığını gösteriyor.


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Anahtar Kelimeler:
egzersiz
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