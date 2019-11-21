HABER

Ömrünü adadığı mesleğe çırak bulunamamasından yakındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 09:42 | Son Güncelleme

MUĞLA'da yaşayan sepet örme ustası Hasan Tarsun (53), çocuk yaşta annesinden öğrendiği mesleğe bir ömür verdi.

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'da yaşayan sepet örme ustası Hasan Tarsun (53), çocuk yaşta annesinden öğrendiği mesleğe bir ömür verdi. Aydın'dan Antalya'ya kadar uzanan sahil kesimindeki turizmcilerin ihtiyaçlarını karşılayan Tarsun, gençlerin bu el sanatını öğrenmemesinden dolayı üzüntü duyduğunu söyledi.
Fethiye'de, zamana yenik düşen mesleklerden sepetçilik, ambalajlama tekniğinin gelişmesiyle eskisi kadar talep görmese de kalan son sepet ustaları mesleği yaşatmaya çalışıyor. Aslen Çanakkaleli olan, 2 yıl önce Fethiye'ye yerleşen evli ve 3 çocuk babası Hasan Tarsun, mesleğin son ustalarından biri olarak, 7 yaşında annesinden öğrendiği sepetçiliğe hayatını adadı. Usta sayısı her geçen yıl azalan ve çırak bulmakta zorlanılan mesleklerden biri olan sepet örme işini 46 yıldır sürdüren Tarsun, açtığı atölyesinde ekmek sepeti, yumurta sepeti, balkon sepeti, patates ve soğan sepeti yaparak geçimini sağlıyor. Turizmcilerin isteği doğrultusunda hasırdan plaj şemsiyesi, pergule ev dekorasyon ürünleri de yapan Tarsun, yaptığı işlerle dikkat çekiyor. Mesleği hakkında konuşan Tarsun, "Çok sabır isteyen bir iş. O yüzden gençlerimiz çok fazla önem vermiyor. Bu durum bizleri üzüyor. Turizm için hasırdan plaj şemsiyesi, pergule ev dekorasyonları da yapıyoruz. Bu sayede geçimimizi sağlıyoruz. Son yıllarda geleneksel sepetçilik sanatına turizmde ilgi görmeye başladığını gözlemliyorum. Aydın'dan Antalya'ya kadar uzanan sahil kesiminden müşterilerimiz Fethiye'ye gelerek sepet alıyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Sigara tiryakisi adamın akciğeri görenleri şoke etti! Sigara tiryakisi adamın akciğeri görenleri şoke etti!
Tarım arazileri üzerindeki hobi bahçelerine para cezasıTarım arazileri üzerindeki hobi bahçelerine para cezası
Vahşet! Öldürüp ayağından astılarVahşet! Öldürüp ayağından astılar
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şoke eden muz paylaşımı: Seks diyorum...

Şoke eden muz paylaşımı: Seks diyorum...

Araçta öldürdükleri arkadaşlarının cesediyle şehir turu attılar!

Araçta öldürdükleri arkadaşlarının cesediyle şehir turu attılar!

Bakan Soylu'dan Rabia Naz'ın babası hakkında çarpıcı sözler!

Bakan Soylu'dan Rabia Naz'ın babası hakkında çarpıcı sözler!

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

‘Jersey’ ırkı 10 inekle üretime başladı! Şimdi insanlar bu sütü alabilmek için sıraya giriyor

‘Jersey’ ırkı 10 inekle üretime başladı! Şimdi insanlar bu sütü alabilmek için sıraya giriyor

Bütçe Komisyonu'nda çok sert tartışma!

Bütçe Komisyonu'nda çok sert tartışma!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Biri gri listede 4 terörist teslim oldu

Biri gri listede 4 terörist teslim oldu

Sarai Sierra’nın ölü olarak bulunduğu surlar için restore çalışmaları başladı!

ABD'li turist ölü bulunmuştu! Yeni gelişme

Rize'de vahşet! Vaşağı öldürüp, ayağından çite astılar

Vahşet! Öldürüp ayağından astılar

'Ölüü' yazan duvarın önünde ölü bulundu

Cesedi burada bulundu

Yunan askerleri 'darp etti' iddiası! Sınırda bulundular

Yine aynı görüntü! Sınırda bulundular

Son dakika! İzmir'de 3.2 büyüklüğünde deprem

İzmir'de deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.