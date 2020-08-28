Ömrünü onlarla geçiriyor! 135 yıldır...

'BİZLERE KALAN MİRASI KORUDUK'

Dedesinin babası olan Yüzbaşı Mehmet Ağa'nın mirasını sakladığını belirten Yüzbaşıoğlu, "Şu anda o dönemden kalan kendisine ait kahve kabı, kasatura, merasim kılıcı ve mermi kabı bulunuyor. Bunun dışında evde yaşadığı dönemdeki bazı eşyaları yer alıyor. 1885 yılından bu yana dedemizin mirasını koruyoruz. Bu mirasın maddi değeri de olmasa benim için manevi değeri çok büyük. Bu oturduğumuz evde dedemizden bize kalan bir miras. Burası 1870 yılında yapıldı. Ardından 1970 yılında babam Feyiz Yüzbaşıoğlu tarafından bir bakım yapılmış. Sonrasında ben de bu evi 2 kez bakımdan geçirdim. Çünkü buranın yıkılmasını istemiyorum. Eski yapılar bizim için bir tarihtir. Bu tarihi yaşatmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

