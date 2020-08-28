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Ömrünü onlarla geçiriyor! 135 yıldır...

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2020 12:28 | Son Güncelleme

Kayseri'de Süleyman Yüzbaşıoğlu, Osmanlı döneminde askerlik yapan büyük dedesi Yüzbaşı Mehmet Ağa'dan miras kalan merasim kılıcı, kasaturası ve mermi kabını gelecek nesillere aktarmak için koruyor. Yüzbaşıoğlu, "Bu konakta hatıralarla ömrümüzü geçiriyoruz. Bu hatıralara gözüm gibi bakıyorum" dedi.

Ömrünü onlarla geçiriyor! 135 yıldır...

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası emekli öğretmen Süleyman Yüzbaşıoğlu, Büyüktuzhisar Mahallesi’nde bulunan dedesi Şükrü Yüzbaşıoğlu'nun babası, Yüzbaşı Mehmet Ağa'dan kalan evde yaşamını sürdürüyor. Dedesinin asker olan babasına ait tek katlı müstakil eve gözü gibi bakan Yüzbaşıoğlu, 1885 yılında hayatını kaybeden Yüzbaşı Mehmet Ağa'nın merasim kılıcı, kasaturası ve mermi kabını gelecek nesillere aktarmak için koruyor.

'HATIRALARLA ÖMRÜMÜZÜ GEÇİRİYORUZ'

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Tarihi evde yaşamını sürdürdüğünü belirten Süleyman Yüzbaşıoğlu, "Büyüktuzhisar'da dededen kalma bir konakta yaşıyorum. Buradaki hatıralarla ömrümüzü geçiriyoruz. Dedemin yaşadığı dönemde Osmanlı padişahları Abdülmecid ve Abdülaziz'di. Dedemin babası merhum Yüzbaşı Mehmet Ağa alaylıdır. Kendisi 1821 doğumludur. 1871 Karadağ isyanına katıldı. Trabzon'da askeri şube reisliği yaptı. Daha sonra Plevne'de Gazi Osman Paşanın yanında savaştı. Plevne savaşından sonra ayağından yaralı olarak 1877 yılında Bünyan ilçesine geldi. 1885 yılında Büyüktuzhisar Mahallesi’nde vefat etti" diye konuştu.

'BİZLERE KALAN MİRASI KORUDUK'

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Dedesinin babası olan Yüzbaşı Mehmet Ağa'nın mirasını sakladığını belirten Yüzbaşıoğlu, "Şu anda o dönemden kalan kendisine ait kahve kabı, kasatura, merasim kılıcı ve mermi kabı bulunuyor. Bunun dışında evde yaşadığı dönemdeki bazı eşyaları yer alıyor. 1885 yılından bu yana dedemizin mirasını koruyoruz. Bu mirasın maddi değeri de olmasa benim için manevi değeri çok büyük. Bu oturduğumuz evde dedemizden bize kalan bir miras. Burası 1870 yılında yapıldı. Ardından 1970 yılında babam Feyiz Yüzbaşıoğlu tarafından bir bakım yapılmış. Sonrasında ben de bu evi 2 kez bakımdan geçirdim. Çünkü buranın yıkılmasını istemiyorum. Eski yapılar bizim için bir tarihtir. Bu tarihi yaşatmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

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