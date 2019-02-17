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OMTAS füzesiyle yapılan ilk atışta hedef başarıyla vuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2019 12:13 | Son Güncelleme

SAVUNMA Sanayii Başkanlığı, Silah Taşıyıcı Araçlar (STA) projesi kapsamında FNSS'in geliştirdiği 'Kaplan' aracından 4 kilometre menzile sahip Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi (OMTAS) füzesiyle yapılan ilk atışta hedefin başarıyla vurulduğunu duyurdu.

OMTAS füzesiyle yapılan ilk atışta hedef başarıyla vuruldu

ANKARA, (DHA)- SAVUNMA Sanayii Başkanlığı, Silah Taşıyıcı Araçlar (STA) projesi kapsamında FNSS'in geliştirdiği 'Kaplan' aracından 4 kilometre menzile sahip Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi (OMTAS) füzesiyle yapılan ilk atışta hedefin başarıyla vurulduğunu duyurdu.
Savunma Sanayii Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "STA projesi kapsamında FNSS’in geliştirdiği 'Kaplan' aracından 4 kilometre menzile sahip OMTAS füzesiyle yapılan ilk atışta hedef başarıyla vuruldu. Yıl içinde projenin kalifikasyon testleri tamamlanarak Kaplan ve Pars'ın teslimatlarına başlanacak. Toplamda 260 araç teslim edilecek" denildi.

FOTOĞRAFLI

OMTAS füzesiyle yapılan ilk atışta hedef başarıyla vuruldu

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