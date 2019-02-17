Savunma Sanayii Başkanlığı, Silah Taşıyıcı Araçlar (STA) projesi kapsamında FNSS'in geliştirdiği 'Kaplan' aracından 4 kilometre menzile sahip Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi (OMTAS) füzesiyle yapılan ilk atışta hedefin başarıyla vurulduğunu duyurdu.
Savunma Sanayii Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "STA projesi kapsamında FNSS’in geliştirdiği 'Kaplan' aracından 4 kilometre menzile sahip OMTAS füzesiyle yapılan ilk atışta hedef başarıyla vuruldu. Yıl içinde projenin kalifikasyon testleri tamamlanarak Kaplan ve Pars'ın teslimatlarına başlanacak. Toplamda 260 araç teslim edilecek" denildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Füze atışından görüntü
Haber: ANKARA-DHA
'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!
İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!
Gece yarısı açıkladılar! Cumhur İttifakı'na flaş destek!
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Okuyucu Yorumları 0 yorum