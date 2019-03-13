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OMÜ balı kapış kapış

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 15:35 | Son Güncelleme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Arıcılık Birimi, bu yıl Türkiye ortalamasının 2 katı bir verimle 140 koloniden yaklaşık 3,5 ton saf çiçek balı üretti.

OMÜ balı kapış kapış

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Arıcılık Birimi, bu yıl Türkiye ortalamasının 2 katı bir verimle 140 koloniden yaklaşık 3,5 ton saf çiçek balı üretti. Satışa sunulan balların yüzde 80’i tükendi.
Bu yıl, arıları iyi tarım uygulamalarının yapıldığı Sivas’ın Kangal ilçesinin 2 bin rakımlı Mühürkulak köyüne götüren OMÜ Arıcılık Birimi, oldukça verimli bir sezon geçirdi. Arıcılık alanında Türkiye’nin en deneyimli isimlerinden biri olan OMÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Güler öncülüğünde yürütülen çalışmalar sonucu bu yıl yaklaşık 3,5 ton bal elde edildi.
Süzme bal 70 TL, petek bal 75 TL’den satışa çıkan ballar geçen yıl olduğu gibi bu yılda kısa sürede tüketildi. Oldukça ilgi gören balın yüzde 80’i vatandaşalar tarafından tüketildi.
Arıcılık üzerinde araştırmalarının yanı sıra vatandaşlara kaliteli bal sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten OMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsnü Demirsoy, OMÜ Ziraat Fakültesinin arıcılık faaliyetleri alanında Türkiye’de önemli bir merkezi olduğunu vurguladı.

OMÜ balı kapış kapış

OMÜ balı kapış kapış

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