OMÜ’de “15 Temmuz Direnişten-Dirilişe Paneli"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Eğitim-Bir-Sen ve Sağlık-Sen paydaşlığında “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” kapsamında “15 Temmuz Direnişten-Dirilişe” isimli panel gerçekleştirildi. OMÜ Eğitim Fakültesi A Blok Seminer Salonunda gerçekleşen panelin moderatörlüğünü OMÜ Eğitim Fakültesi Sekreteri ve Eğitim-Bir-Sen Samsun 2 Nolu Şube Başkanı Tevfik Demir yaptı. Panelistler ise, OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Önder Duman ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Başkanı Ömer İdris Akdin oldu. "ÜZERİMİZDE ASIRLIK PLANLAR YAPILIYOR" Açılış konuşmasını yapan Sağlık-Sen Samsun Şube Başkan Yardımcısı Dr. Saadettin Bayçelebi, milletin üzerinde asırlık planların yapıldığını belirterek, “Gittikçe yaşlanan bir milletin yerine gençler gelmedikçe bir toplum birkaç kuşak sonra silinip gidecektir. Ama bu gençliğin de tarih, vatanına, inançlarına sahip çıkan bir gençlik olması gerekiyor. Bizim ülke olarak her daim uyanık olmamız, bilgili, ilgili ve çalışkan olmamız gerekmektedir. Başka türlü çocuklarımıza gelecek sağlamamız mümkün değildir” dedi.

"BU GİRİŞİMİN ARDINDAKİ NİYETİ İYİ OKUMAMUZ VE ANLAMAMIZ GEREKİYOR" Daha sonra açıklamalarda bulunan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ise 15 Temmuz kalkışmasının temel sebeplerinin etraflıca irdelenmesi ve iyi gözden geçirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Bu durumun müsebbibi olanların bizi bu duruma nasıl düşürdüklerini, bu olayları nasıl yaşamak zorunda kaldığımızı iyi analiz edip, bizden sonraki nesillerin bir daha böyle bir oyuna ve tuzağa gelmemelerinin nasıl mümkün olabileceğini araştırıp bunun yolunu bulmamız gerekiyor. Aksi takdirde dünyada hâkimiyet kurma peşinde koşan, dünyayı sömürmek hedefinde olan ve dünyada tek ses olmak isteyen güçler, müsait zemini bulmaları halinde bu oyunu hep sürdürecekler ve hep mazlum milletlerin üzerinde dünyaya hakim olma amacını hem de o milletlerin insanlarını kullanarak gerçekleştireceklerdir. İşte bu niyetleri iyi okumamız ve anlamamız gerekiyor ki Millî Mücadele’nin o zorlu ve çetin günlerinde cephede düşmana karşı verdiğimiz o büyük mücadelenin sonunda elde ettiğimiz bağımsız Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerindeki kirli oyunların önüne geçebilelim” diye konuştu.

"AKLINI VE İRADESİNİ KİMSEYE BAŞKASININ ELİNE BIRAKMAYANLAR YANLIŞTAN KURTULUR" Bireyin akıl ve iradesinin önemine de dikkat çeken Rektör Bilgiç, “12 Eylül’de bizi birbirimize kırdırdılar. Aynı sınıflarda kendi çocuklarımız ve kendi insanımızla okuma şansını elimizden aldılar. Maalesef 15 Temmuz yaşandı. Bu ülkenin köyünden, kasabasından zeki ve muhtaç çocukları devşirerek, onlara farklı hayaller vadederek ve inandırdıklarının arkasında gizledikleriyle amaçlarına ulaşmaya çalıştılar. 15 Temmuz’da iradesini teslim etmiş o insanların ellerine kendi silahlarımızı vererek nice masum insanımızı acımasızca katlettirdikleri gerçeğiyle maalesef karşı karşıyayız. Bunun önüne geçme arayışı, en değerli ve en önemli arayış olacaktır. Neye inanıyorsak inanalım, neyi yapıyorsak yapalım tek bir şeyi yapmayalım; aklımızı devre dışında bırakıp, irademizi başkalarının hizmetine teslim etmeyelim. Allah’ın bize verdiği en büyük nimet olan aklımızı kullandığımız müddetçe inanın bu tür musibet ve tuzakların önüne geçeceğiz. O nedenle aklını kimseye emanet etmemiş, iradesini kimsenin eline bırakmamış bir milletin, hataya düşse de bu yanlıştan mutlaka geri dönme şansını yakalayacağı ve kurtulacağını düşünmekteyim” şeklinde konuştu.