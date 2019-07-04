HABER

OMÜ İletişim Fakültesi öğrencilerine TRT’den ikincilik ödülü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 17:01 | Son Güncelleme

TRT’nin düzenlendiği Genç İletişimciler Yarışmasında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri Radyo yayıncılığı drama programı dalında ikincilik ödülü aldı.Bu yıl 5’incisi düzenlenen TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması’nda dereceye girenlere ödülleri İstanbul Tepebaşı Stüdyolarında düzenlenen törenle verildi.

OMÜ İletişim Fakültesi öğrencilerine TRT’den ikincilik ödülü

TRT’nin düzenlendiği Genç İletişimciler Yarışmasında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri Radyo yayıncılığı drama programı dalında ikincilik ödülü aldı.
Bu yıl 5’incisi düzenlenen TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması’nda dereceye girenlere ödülleri İstanbul Tepebaşı Stüdyolarında düzenlenen törenle verildi. OMÜ İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema (RTS) bölümü öğrencileri Esin Şeker ve Arda Ersel “Bir Ölünün Dünyaya Mektubu” adlı radyo programları ile Radyo Yayıncılığı Drama Programı kategorisinde ikinciliğe layık görüldü.

“Bu prestijli ödül bizleri çok mutlu etti”
Radyo Yayıncılığı Drama Programı dalında kendi yazıp seslendirdikleri ve montajladıkları “Bir Ölünün Dünyaya Mektubu” adlı programla ikinci olan Esin Şeker ve Arda Ersel, “Bu prestijli ödül bizi çok mutlu ve motive etti. Bizim için güzel bir adım oldu, umuyoruz ki devamı gelir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesini temsil ettiğimiz için gurur duyduk. Bize emek veren ve destek olan hocalarımıza teşekkür ediyoruz.” sözlerine yer verdi.
52 üniversiteden bin 21 öğrenci, toplam 738 eserle başvuru yapılan yarışmanın jüri üyeliğini Can Doğan, Ahmet Portakal, Eftalya Nur Öktem, Cem Arslan, Acar Acartürk, Lütfi Kılınç yaptı. Ödül töreni TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu ve ödül alan öğrencilerin hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

OMÜ İletişim Fakültesi öğrencilerine TRT’den ikincilik ödülü

OMÜ İletişim Fakültesi öğrencilerine TRT’den ikincilik ödülü

OMÜ İletişim Fakültesi öğrencilerine TRT’den ikincilik ödülü

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Ev tekstilinde 2 milyar dolarlık ithalat için yerli üretim hamlesiEv tekstilinde 2 milyar dolarlık ithalat için yerli üretim hamlesi
’50 Peynirli Şehir Balıkesir’ kitabı dünya birincisi oldu’50 Peynirli Şehir Balıkesir’ kitabı dünya birincisi oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

AK Parti'den kabine revizyonu ve sistem tartışması açıklaması

AK Parti'den kabine revizyonu ve sistem tartışması açıklaması

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

Konda Araştırma'dan flaş 23 Haziran raporu!

Konda Araştırma'dan flaş 23 Haziran raporu!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 4 pilot ilde başladı

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 4 pilot ilde başladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Talha Uğurluel'in adli kontrol kararı kaldırıldı

Talha Uğurluel ile ilgili yeni gelişme!

Tecavüzle suçlanan profesör hakkında yeni gelişme!

Tecavüzle suçlanan profesör hakkında yeni gelişme!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 'inanç masası' açıklaması

İBB Başkanı İmamoğlu yeni icraatını açıkladı

Tekirdağ Valiliği'nden Çorlu'da görülen tren kazası duruşmasıyla ilgili açıklama

Valilik açıkladı! O iddialara yanıt

Zehir taciri evinde yakalandı!

Evde basıldı! Utancından yüzünü bile göstermedi

Sivas'ta adliyeden kaçan Duygu Ceylan otogarda yakalandı!

Herkesi atlattığını düşündü! Orada yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.