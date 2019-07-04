OMÜ İletişim Fakültesi öğrencilerine TRT’den ikincilik ödülü

TRT’nin düzenlendiği Genç İletişimciler Yarışmasında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri Radyo yayıncılığı drama programı dalında ikincilik ödülü aldı.

Bu yıl 5’incisi düzenlenen TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması’nda dereceye girenlere ödülleri İstanbul Tepebaşı Stüdyolarında düzenlenen törenle verildi. OMÜ İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema (RTS) bölümü öğrencileri Esin Şeker ve Arda Ersel “Bir Ölünün Dünyaya Mektubu” adlı radyo programları ile Radyo Yayıncılığı Drama Programı kategorisinde ikinciliğe layık görüldü.

“Bu prestijli ödül bizleri çok mutlu etti”

Radyo Yayıncılığı Drama Programı dalında kendi yazıp seslendirdikleri ve montajladıkları “Bir Ölünün Dünyaya Mektubu” adlı programla ikinci olan Esin Şeker ve Arda Ersel, “Bu prestijli ödül bizi çok mutlu ve motive etti. Bizim için güzel bir adım oldu, umuyoruz ki devamı gelir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesini temsil ettiğimiz için gurur duyduk. Bize emek veren ve destek olan hocalarımıza teşekkür ediyoruz.” sözlerine yer verdi.

52 üniversiteden bin 21 öğrenci, toplam 738 eserle başvuru yapılan yarışmanın jüri üyeliğini Can Doğan, Ahmet Portakal, Eftalya Nur Öktem, Cem Arslan, Acar Acartürk, Lütfi Kılınç yaptı. Ödül töreni TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu ve ödül alan öğrencilerin hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.



