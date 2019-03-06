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OMÜ ‘Kemal Hoca’ya ağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 13:29 | Son Güncelleme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Balcı, yakalandığı hastalığa yenik düşerek 48 yaşında hayatını kaybetti.
Görev yaptığı Tıp Fakültesi hastanesinde büyük bir üzüntüye yol açan Prof. Dr. Kemal Balcı için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesinde tören düzenlendi. Törene Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Recep Sancak, Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi, akademisyenler, öğrenciler ve sevenleri katıldı.
Törende konuşan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, Prof. Dr. Kemal Balcı’nın, hastaları, öğrencileri ve mesai arkadaşları tarafından sevilen, üstüne düşen her görevi layığıyla yerine getiren birisi olduğunun altını çizdi. Prof. Dr. Dağdemir; devamında, ailesine ve sevdiklerine sabır ve başsağlığı dileyerek sözlerini tamamladı.

“Âlim’in ölümü, âlemin ölümü gibidir”
Merhum Prof. Dr. Kemal Balcı’nın babası Ahmet Balcı, törenin devamında konuşma yaparak; “Âlim’in ölümü, âlemin ölümü gibidir. İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Biliyorum ki benim oğlum insanlara her zaman faydalı olmuştur. Anne ve babalar çocuğunu her koşulda sever; fakat önemli olan kişinin yaptığı iyiliklerle sevilmesidir. Bugün burada bulunan insanlardan oğlumun ne denli sevildiğini görebiliyorum” dedi.

“İnsanlara daha faydalı olabilmek için sevdiklerine vakit ayıramadı”
Daha sonra söz alan Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi de, “Merhum Prof. Dr. Kemal Balcı çok iyi bir bilim adamıydı, çok iyi bir ağabeydi. Mesai kavramı olmayan birisiydi, daha çok çalışmak için akademik izin bile kullanmazdı. Biliyorum ki iyi bir eşti, iyi bir babaydı, iyi bir evlattı. Akşam evime erken gideyim diye bir düşüncesi yoktu. Bu nedenle insanlara daha faydalı olabilmek için sevdiklerine vakit ayıramadı ama bu dünyada yaptığı işlerle ve sevdiklerinin duasıyla öbür dünyada çok daha iyi bir yerde olacaktır” sözlerine yer verdi.
Törende bulunan eski Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Haydar Şahinoğlu da duygu ve düşüncelerini paylaşarak, Merhum Prof. Dr. Kemal Balcı’nın ailesine başsağlığı ve sabır diledi.

“Çok değerli bir bilim adamını kaybettik”
Son olarak konuşan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise, “Çok üzgünüz, çok değerli bir arkadaşımızı ve bilim adamını kaybettik ve şu anda her insanın başına gelecek olan bir durumu yaşıyoruz. Bu uğurlama hepimiz için yapılacak, önemli olan bu anlarda iyilikle anılmaktır. Bizim için Kemal Hocamız için yapabileceğimiz tek şey rahmet dilemektir. Bu anı unutmadan ders çıkarmamız gerekiyor. Bu olay pamuk ipliğiyle bağlı olan hayatımızda birbirimizi mutsuz etmemeyi ve birbirimize karşı kötü işlerle meşgul olmamayı hatırlatmaya vesile olmalı. Cenab-ı Allah yaratıyor ve geri alıyor buna isyan edemeyiz. Ağlayarak geldiğimiz dünyadan, ağlayarak gidiyoruz. Allah hepimize bu anı yaşarken ‘Allah ondan razı olsun’ denilecek bir hayat yaşamayı nasip etsin” ifadelerini kullandı.
Törenin ardından Merhum Prof. Dr. Kemal Balcı’nın cenazesi Erikli Köyü Mezarlığına defnedilmek üzere uğurlandı.

OMÜ ‘Kemal Hoca’ya ağladı

OMÜ ‘Kemal Hoca’ya ağladı

OMÜ ‘Kemal Hoca’ya ağladı

OMÜ ‘Kemal Hoca’ya ağladı

OMÜ ‘Kemal Hoca’ya ağladı

OMÜ ‘Kemal Hoca’ya ağladı

OMÜ ‘Kemal Hoca’ya ağladı

OMÜ ‘Kemal Hoca’ya ağladı

OMÜ ‘Kemal Hoca’ya ağladı

OMÜ ‘Kemal Hoca’ya ağladı

OMÜ ‘Kemal Hoca’ya ağladı

OMÜ ‘Kemal Hoca’ya ağladı

OMÜ ‘Kemal Hoca’ya ağladı

OMÜ ‘Kemal Hoca’ya ağladı

OMÜ ‘Kemal Hoca’ya ağladı
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