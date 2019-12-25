MAGAZİN
  4. OMÜ ve Sahra Sıhhiye Eğitim Merkezi Komutanlığından 100. yıl konseri

OMÜ ve Sahra Sıhhiye Eğitim Merkezi Komutanlığından 100. yıl konseri

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 25.12.2019 22:37 | Son Güncelleme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Devlet Konservatuvarı ve Sahra Sıhhiye Eğitim Merkezi Komutanlığı Bandosu ortak verdikleri konser ile davetlilere müzik şöleni yaşattı.OMÜ Güzel Sanatlar Kampüsünde, Milli Mücadele’nin 100.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Devlet Konservatuvarı ve Sahra Sıhhiye Eğitim Merkezi Komutanlığı Bandosu ortak verdikleri konser ile davetlilere müzik şöleni yaşattı.

OMÜ Güzel Sanatlar Kampüsünde, Milli Mücadele’nin 100. yılı dolayısıyla öğretim elemanları ve öğrencilerden oluşan OMÜ Devlet Konservatuvarı ve Sahra Sıhhiye Eğitim Merkezi Komutanlığı Bandosu tarafından müzik resitali sunuldu. Müzik ziyafetinin verildiği gecede Batı müzikleriyle birlikte efsaneleşen marşlar ve kahramanlık türküleri seslendirildi. Davetliler türkü ve marşlara eşlik ederek cep telefonları ile bu anları kaydetti.

Yoğun katılım ile gerçekleşen etkinlikte konuşan Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Fatih Bulut, "Devlet konservatuvarları, ülkemizin sanatçı yetiştirme alanlarındaki işlerini, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ön gördüğü hedefler doğrultusunda çağdaş bilimsel ve sanatsal bir yaklaşımla yerine getirmeyi hedeflemektedir. Bu düşünceden hareketle, konser programı için seçilen türkü ve marşlarla anlam kazanan bu ortak etkinliğimizin, ülkemiz insanının etkileşimine, öğrencilerimizin çalışmalarını daha geniş kitlelere sunmasına katkı sağlaması beklenmektedir. Milli Mücadele’nin 100. yılında Türküler ve Marşlar isimli bu etkinlik kapsamında türkülerimiz ve marşlarımız, sizlere farklı bir bakış açısıyla sunuldu. Ben herkese teşekkür ederim" dedi.

Etkinlik ’Biz Atatürk Gençleriyiz’ adlı eseri sahnedekiler ve izleyicilerin birlikte söylemesiyle son buldu.

PARTNER Asgari ücrette flaş gelişme! İşte Ankara’da konuşulan yeni asgari ücret... Asgari ücrette flaş gelişme! İşte Ankara’da konuşulan yeni asgari ücret...
Samsun’un sanayi tarihine ışık tutacak kitapSamsun’un sanayi tarihine ışık tutacak kitap
Nutuk yeni baskısıyla raflardaNutuk yeni baskısıyla raflarda
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Şahsiyet dizisinin konusu ne, yönetmeni ve oyuncuları kimler?

Şahsiyet dizisinin konusu ne, yönetmeni ve oyuncuları kimler?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Zeki Müren'in bilinmeyen aşk hikayesi! 'İlk ve tek aşkı bir subaydı'

Zeki Müren'in bilinmeyen aşk hikayesi! 'İlk ve tek aşkı bir subaydı'

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Ersoy, engelli sanatseverlerle birlikte ‘Lüküs Hayat’ı seyretti

Bakan Ersoy, engelli sanatseverlerle birlikte ‘Lüküs Hayat’ı seyretti

Serkan Çağrı ile Ceyhun Yılmaz, "Nev Nefes" programında bir araya geldi

Serkan Çağrı ile Ceyhun Yılmaz, "Nev Nefes" programında bir araya geldi

Samsun’un sanayi tarihine ışık tutacak kitap

Samsun’un sanayi tarihine ışık tutacak kitap

Nutuk yeni baskısıyla raflarda

Nutuk yeni baskısıyla raflarda

Binicilik keyfi Meksika ve İtalyan mutfağı ile buluştu

Binicilik keyfi Meksika ve İtalyan mutfağı ile buluştu

Tindersticks dünya turnesi kapsamında Türkiye’ye geliyor!

Türkiye'ye geliyor! 'Her zaman aşk şarkıları yazıyordum'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.