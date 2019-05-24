OMÜ yaklaşık 10 bin mezun verecek

Toplam 52 bin 163 öğrencisi bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) 2018-2019 eğitim-öğretim yılında yaklaşık 10 bin mezun verecek.

OMÜ 2018-2019 eğitim-öğretim yılı mezuniyet törenleri, 30 Mayıs Perşembe günü başlayacak ve 2 Temmuz Salı günü sona erecek. Tüm törenler ailelere ve halka açık olarak gerçekleştirilecek.

Dereceye giren öğrenciler için ödül töreni

17 fakülte ve 10 meslek yüksekokulundan mezuniyet heyecanı yaşanırken, bu yıl ilk kez fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında dereceye giren mezunları ödüllendirmek üzere 17 Haziran Pazartesi günü 10.00’da OMÜ Yaşam Merkezinde tören düzenlenecek.

Bu yılın ilk mezuniyet töreni 30 Mayıs Perşembe günü 14.00’te Havza Meslek Yüksekokulunda başlayacak. Terme Meslek Yüksekokulu ve Yeşilyurt Meslek Yüksekokulunda 31 Mayıs Cuma günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek. Aynı gün 11.00’de Alaçam ve Vezirköprü, 14.00’de Adalet, Bafra, Samsun Meslek Yüksekokullarında törenle yeni mezunlar uğurlanacak. 31 Mayıs Cuma günün son MYO mezuniyet töreni ise 15.30’da Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirilecek. Çarşamba MYO öğrencileri Göl restoranın bahçesinde başarı belgelerini alıp keplerini havaya fırlatacak.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı da törenlerin ilk günü olan 31 Mayıs Cuma günü 14.00’te okulun konser salonunda mezun törenini gerçekleştirecek. Bayram sonrasında devam edecek mezuniyet törenlerinin ilki 11 Haziran Pazartesi günü saat 10.00’da OMÜ Yaşam Merkezinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu için düzenlenecek.