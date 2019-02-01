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OMÜ’de hedef kalp ve akciğer nakli

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.02.2019 12:37 | Son Güncelleme

Organ nakli konusunda önemli bir mesafe kat eden Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde yeni hedef kalp ve akciğer nakli.Yılda yaklaşık 100 böbrek naklinin yanında; karaciğer, kornea, kemik iliği nakli de yapılan OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde hastalara üst düzey sağlık hizmeti sunuluyor."20 günde 5 karaciğer transplantasyonu"OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinin Türkiye’de üst düzey sağlık hizmeti sunan en önemli merkezlerden biri olduğunu belirten OMÜ Tıp Fakültesi Başhekimi Prof.

OMÜ’de hedef kalp ve akciğer nakli

Organ nakli konusunda önemli bir mesafe kat eden Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde yeni hedef kalp ve akciğer nakli.
Yılda yaklaşık 100 böbrek naklinin yanında; karaciğer, kornea, kemik iliği nakli de yapılan OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde hastalara üst düzey sağlık hizmeti sunuluyor.

"20 günde 5 karaciğer transplantasyonu"
OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinin Türkiye’de üst düzey sağlık hizmeti sunan en önemli merkezlerden biri olduğunu belirten OMÜ Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Sancak, "Hedefimiz sağlık turizminde büyük bir atılım yaparak komşu ve diğer ülkelere sağlık hizmetini en iyi şekilde sunmaktır. Hastanemizde son yıllarda yapılan atılımların en büyüğü organ nakilleri üzerine yapılmıştır. 1 Ocak 2019 itibariyle başladığımız karaciğer transplantasyonlarında(organ nakli) 20 gün gibi kısa bir sürede 5 tane karaciğer transplantasyonu gerçekleştirilmiş durumdadır. Böbrek transplantasyonlarında 20 yıldır üst düzey hizmet sunuyoruz. Yılda yaklaşık 100 böbrek transplantasyonu yapıyoruz. 1 Şubat 2019 tarihinde 4 böbrek transplantasyonu yapılmış durumda. Kemik iliği transplantasyonlarında ise erişkin ve çocuk hastanesi olarak büyük bir hizmet sunmaktayız. Kornea transplantasyonları 3 yıldan beri devam ediyor. Hedefimiz kalp ve akciğer transplantasyonudur. Özverili çalışmalarından dolayı doktorlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

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