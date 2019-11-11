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OMÜ’de Merkür heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 19:11 | Son Güncelleme

Güneşe en yakın gezegen olan Merkür Güneş’in önünden geçti.

Güneşe en yakın gezegen olan Merkür Güneş’in önünden geçti. Daha önce 9 Mayıs 2016’da gerçekleşen bu ender gök olayı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) UZEM Konferans Salonunda düzenlenen konferansın ardından OMÜ Gözlemevinden izlendi.
Konferansa Ondokuz Mayıs Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı, Astronomi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Genel Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Kalkan, Astrofizikçi Dr. Tuğça Şener öğretim görevlileri ve öğrencilerin katılımı ile yapıldı. Konferansın sonunda Prof. Dr. Hüseyin Kalkan tarafından Dr. Tuğça Şener’e güneş saati hediye edildi.

Kapı kadar okuyun
OMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı öğrencilere tecrübelerinden bahsederek, “Kapı kadar bilgi okuyun. Anahtar deliği kadar olan kısmı aklınızda kalır. O da hayatta belki işinize yarar belki yaramaz. Ama ihtiyacınız olduğunda, kapıyı açmak istediğinizde o bilgi size faydalı olacaktır. O yüzden çocuklar bol bol okuyun. Anahtar deliği kadar bilgiye sahip olabilmeniz için kapı kadar bilgiyi okumamız gerekiyor” dedi.

Gökyüzü Laboratuvarı
Polonya’dan gelerek programa katılan Astrofizikçi Dr. Tuğca Şener, Merkür ve Güneş sistemi hakkında bilgi verdikten sonra, “Merkür Güneş sisteminin boyutlarını hesaplamamıza olanak sağlıyor. Biz bugün Merkür geçişini göreceğiz. Gökyüzüne baktığımız zaman gördüğümüz ışıklar çok uzak geçmişten geliyor. Yıldızlar bizden o kadar uzak ki yıldızların ışığının bize ulaşması için yıllar geçmesi gerekiyor. Bu durum güneş olduğunda dakikalar mertebesinde. Aslında gökyüzü bize yakın geçmişten uzak geçmişe kadar birçok farklı zamana çalışabilmemize olanak sağlayan bir laboratuvar” bilgilerini verdi.

OMÜ Gözlemevinde heyecanlı dakikalar
Yapılan konferansın ardından öğrencilerle birlikte OMÜ Gözlemevine geçildi. Burada özel olarak hazırlanan teleskoplar yardımıyla Merkür’ün geçişi gözlemlendi. Dr. Tuğca Şener ve Prof. Dr. Hüseyin Kalkan’ın eşlik ettiği etkinlikle tarihi gök olayına tanıklık edildi.
Heyecanla takip edilen gözlem sonrası Astronomi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Kalkan, gök olaylarını merkezleri aracılığıyla takip ettiklerini ve herkesle bu heyecanı paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek Samsun halkını OMÜ Gözlemevi ve Planetaryumuna davet etti.

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