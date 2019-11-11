OMÜ’de Merkür heyecanı

Güneşe en yakın gezegen olan Merkür Güneş’in önünden geçti. Daha önce 9 Mayıs 2016’da gerçekleşen bu ender gök olayı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) UZEM Konferans Salonunda düzenlenen konferansın ardından OMÜ Gözlemevinden izlendi.

Konferansa Ondokuz Mayıs Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı, Astronomi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Genel Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Kalkan, Astrofizikçi Dr. Tuğça Şener öğretim görevlileri ve öğrencilerin katılımı ile yapıldı. Konferansın sonunda Prof. Dr. Hüseyin Kalkan tarafından Dr. Tuğça Şener’e güneş saati hediye edildi.

Kapı kadar okuyun

OMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı öğrencilere tecrübelerinden bahsederek, “Kapı kadar bilgi okuyun. Anahtar deliği kadar olan kısmı aklınızda kalır. O da hayatta belki işinize yarar belki yaramaz. Ama ihtiyacınız olduğunda, kapıyı açmak istediğinizde o bilgi size faydalı olacaktır. O yüzden çocuklar bol bol okuyun. Anahtar deliği kadar bilgiye sahip olabilmeniz için kapı kadar bilgiyi okumamız gerekiyor” dedi.