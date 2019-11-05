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OMÜ’den ABD Temsilciler Meclisinin kararına kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 16:26 | Son Güncelleme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Senatosundan yapılan açıklamada, "Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim yıl dönümde, ABD Temsilciler Meclisinde alınan Osmanlı döneminde 1915 yılında yaşanan olayları ‘Ermeni soykırımı’ olarak tanımlayıp sözde karara bağlanmasını şiddetle kınıyoruz ve reddediyoruz" denildi.OMÜ Senatosu, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisinin cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim yıl dönümünde aldığı karara tepki gösterdi.

OMÜ’den ABD Temsilciler Meclisinin kararına kınama

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Senatosundan yapılan açıklamada, "Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim yıl dönümde, ABD Temsilciler Meclisinde alınan Osmanlı döneminde 1915 yılında yaşanan olayları ‘Ermeni soykırımı’ olarak tanımlayıp sözde karara bağlanmasını şiddetle kınıyoruz ve reddediyoruz" denildi.
OMÜ Senatosu, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisinin cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim yıl dönümünde aldığı karara tepki gösterdi. ABD Temsilciler Meclisinin aldığı 1915 yılı Osmanlı döneminde yılında yaşanan olayları Ermeni Soykırımı kararına tepki gösteren senato bir bildiri mesajı yayımladı.
Yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosu olarak; Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisinin, tarihi ve sembolik bir gün olan cumhuriyetimizin ilan edildiği 29 Ekim’in yıl dönümünde Osmanlı döneminde 1915 yılında yaşanan olayları ‘Ermeni soykırımı’ olarak tanımlayıp sözde bir karara bağlamasını şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. Tarihi gerçeklerle bağdaşmayan, tarihi siyasal strateji ve rövanşist duygular uğruna araçsallaştıran böylesine ’yok hükmünde’ bir kararın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda alınmasını manidar bulduğumuzu ve akıl tutulmasının ürünü olarak gördüğümüzü kamuoyuna beyan ediyoruz. Türkiye’nin konuyla ilgili arşivlerin açılmasına yönelik ısrarlı çağrılarına rağmen, bu konuyu sözde soykırım hezeyanlarıyla sahiplenen müdafiler, herhangi bir adım atamadıkları gibi tarihi belgeleri ve yaşananları da dikkate almamaktadırlar. Arşivlerin açılması halinde ellerinin boş kalacağını ve tezlerinin hiçbir anlamı olmayacağını bilerek böylesine bir karara imza atanlar, aynı zamanda Türkiye’nin son dönemde siyasi ve askeri alanda kaydettiği başarıların hıncını alma ve ülkemizi uluslararası alanda kendilerince baskılama amacıyla hareket etmektedirler. Böylesine düşmanca bir tavır ve sözde karar, düpedüz tarihi yok saymak ve tarihi, siyasi çıkar ve manevraların bir aracı hâline getirmektir. ABD Temsilciler Meclisinin almış olduğu bu sözde karar, Türkiye ve ABD arasında stratejik müttefiklik olarak tanımlanan ilişki ve iş birliğini de zedeleyici nitelikte olup, tarihsel olarak inşa edilen bu ilişkileri onarılamaz bir noktaya taşımaktadır. Türkiye Cumhuriyeti ve halkımız; ülkemizin sahada ve diplomaside elde ettiği başarıları sindiremeyen; izan, vicdan ve çifte standart malulü bu türden sözde misillemelere dün olduğu gibi 19 Mayıs’ın 100. yılında da topyekun ve tek yürek olarak karşı durmaya muktedirdir."

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