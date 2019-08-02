OMÜ’den Anayasa Mahkemesinin kararına eleştiri

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Senatosu, "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnini imzalayan akademisyenlerle ilgili Anayasa Mahkemesinin ’hak ihlali’ kararının Türk milletinin vicdanını sızlattığını bildirdi.

OMÜ Senatosundan yapılan açıklamada, "Anayasamızın 146. maddesinde Anayasa Mahkemesinin kuruluşu yetki ve görevleri düzenlenmiş, 153. maddesinde ise Anayasa Mahkemesi kararlarının yasama, yürütme ve yargı organları, idari makamları, gerçek ve tüzel kişileri bağlayacağı hüküm altına alınmıştır. Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcı olması, kararlarla ilgili yorum, değerlendirme yapılmasına engel teşkil etmemektedir. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda görev, yetki ve sorumlulukları tanımlanan üniversitelerin milli varlığımıza ve ülke bütünlüğüne ilişkin konularda görüş beyan etmesinin varoluş gayesinin bir gereği ve sorumluluğudur. Ülkemizin ulusal bütünlüğüne ve milli varlığımıza kast eden bir terör örgütüne karşı yapılan operasyonların, devletimizin terör örgütüne karşı kaynağını yasa ve Anayasamızdan alan meşru müdafaa hakkının ’kasıtlı ve planlı kıyım’, ’katliam’, ’bilinçli sürgün’ olarak nitelendiren sözde barış bildirisine imza atan akademisyenlerle ilgili vermiş olduğu ’hak ihlali’ kararı milletimizin vicdanını sızlatmıştır. Terörü öven tutum ve davranışların hukuki korunmadan faydalandırılması terörle mücadeleyi olumsuz yönde etkiyecek, milletimizi, şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi derinden yaralayacaktır" denildi.