HABER

OMÜ’den Anayasa Mahkemesinin kararına eleştiri

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 21:44 | Son Güncelleme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Senatosu, "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnini imzalayan akademisyenlerle ilgili Anayasa Mahkemesinin ’hak ihlali’ kararının Türk milletinin vicdanını sızlattığını bildirdi.OMÜ Senatosundan yapılan açıklamada, "Anayasamızın 146.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Senatosu, "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnini imzalayan akademisyenlerle ilgili Anayasa Mahkemesinin ’hak ihlali’ kararının Türk milletinin vicdanını sızlattığını bildirdi.
OMÜ Senatosundan yapılan açıklamada, "Anayasamızın 146. maddesinde Anayasa Mahkemesinin kuruluşu yetki ve görevleri düzenlenmiş, 153. maddesinde ise Anayasa Mahkemesi kararlarının yasama, yürütme ve yargı organları, idari makamları, gerçek ve tüzel kişileri bağlayacağı hüküm altına alınmıştır. Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcı olması, kararlarla ilgili yorum, değerlendirme yapılmasına engel teşkil etmemektedir. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda görev, yetki ve sorumlulukları tanımlanan üniversitelerin milli varlığımıza ve ülke bütünlüğüne ilişkin konularda görüş beyan etmesinin varoluş gayesinin bir gereği ve sorumluluğudur. Ülkemizin ulusal bütünlüğüne ve milli varlığımıza kast eden bir terör örgütüne karşı yapılan operasyonların, devletimizin terör örgütüne karşı kaynağını yasa ve Anayasamızdan alan meşru müdafaa hakkının ’kasıtlı ve planlı kıyım’, ’katliam’, ’bilinçli sürgün’ olarak nitelendiren sözde barış bildirisine imza atan akademisyenlerle ilgili vermiş olduğu ’hak ihlali’ kararı milletimizin vicdanını sızlatmıştır. Terörü öven tutum ve davranışların hukuki korunmadan faydalandırılması terörle mücadeleyi olumsuz yönde etkiyecek, milletimizi, şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi derinden yaralayacaktır" denildi.

"Türk milletinin ve akademik camianın vicdanında yer bulmadığı kanaatindeyiz"
Açıklamada ayrıca, "İfade özgürlüğü anayasamız ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış olmakla birlikte bu hakkın da mutlak ve sınırsız olmadığı, ulusal bütünlüğümüz ve milli varlığımız sınırlamalarına tabi olduğu, bu durumun ise Anayasamızın 26. ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddesinde düzenlendiği bilinmektedir. Sözde barış bildirisindeki ’bu kasıtlı ve planlı kıyım’, ’devletin …… tüm bölge haklarına karşı gerçekleştirildiği katliam ve uyguladığı bilinçli sürgün politikasından derhal vazgeçmesi…..’ , ’….. sessiz kalıp bu katliamın suç ortağı olmayacağız’ şeklindeki ifadelerin yer aldığı bir bildiriyi imzalayan akademisyenlerle ilgili Türk milleti adına karar veren Anayasa Mahkemesinin ’hak ihlali’ kararının Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak Türk milletinin ve akademik camianın vicdanında yer bulmadığı kanaatindeyiz" ifadelerine yer verildi.

PARTNEROsmanlı'da uygulanmış ilginç yasaklarOsmanlı'da uygulanmış ilginç yasaklar
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı, Afyonkarahisar’daTarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı, Afyonkarahisar’da
İstanbul'da "Yeditepe Huzur -13" denetimleri yapıldıİstanbul'da "Yeditepe Huzur -13" denetimleri yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İSKİ'deki istifalarla ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

İSKİ'deki istifalarla ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

Bakan Soylu'dan flaş açıklamalar

Bakan Soylu'dan flaş açıklamalar

SGK’ya borcu olanlar dikkat icralık olabilirsiniz

SGK’ya borcu olanlar dikkat icralık olabilirsiniz

İhanetin ardından! 'Yak bütün fotoğrafları'

İhanetin ardından! 'Yak bütün fotoğrafları'

Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Fatih Portakal'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

Fatih Portakal'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nijerya'da kaçırılan işçi yaşadıklarını anlattı

Nijerya'da kaçırılan işçi o anları böyle anlattı

Sultangazi'de taciz iddiası kanlı bitti

Sultangazi'de taciz iddiası kanlı bitti!

Son dakika! Güvenpark saldırısıyla ilgili flaş gelişme: 1 şüpheli yakalandı

Güvenpark saldırısıyla ilgili flaş gelişme

İzmir'de saman yüklü kamyon devrildi! Orman yangını çıktı

Saman yüklü kamyon devrildi! Orman yangını çıktı

Şiddetli rüzgar, diyaliz hastalarının minibüsünü devirdi: 6 yaralı

Şiddetli rüzgar devirdi: Yaralılar var

İDO'nun Büyükçekmece-Bursa seferleri başladı

İDO'nun Büyükçekmece-Bursa seferleri başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.