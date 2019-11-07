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Ömür Akkor: Göbekliepe'de ateşte et pişirmişler

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 17:48 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta katıldığı programda konuşan ünlü Şef ve Mutfak Araştırmacısı Ömür Akkor, insanlık tarihinin sıfır nokrası olarak kabul edilen Şanlıurfa'daki 12 bin yıllık Göbeklitepe'de, insanların inanç nedeniyle eti ateşte pişirmeye karar verdiklerini söyleyip, "Göbeklitepe'de insanlar ateşe eti koyarken kafalarında amaç aslında çok daha iyisini, çok daha lezzetlisini yemek değil, yukarı çıkan dumanla tanrının aşağıya ineceğini düşünmesi ve beraber yemek yiyeceklerine inanması" dedi.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta katıldığı programda konuşan ünlü Şef ve Mutfak Araştırmacısı Ömür Akkor, insanlık tarihinin sıfır nokrası olarak kabul edilen Şanlıurfa'daki 12 bin yıllık Göbeklitepe'de, insanların inanç nedeniyle eti ateşte pişirmeye karar verdiklerini söyleyip, "Göbeklitepe'de insanlar ateşe eti koyarken kafalarında amaç aslında çok daha iyisini, çok daha lezzetlisini yemek değil, yukarı çıkan dumanla tanrının aşağıya ineceğini düşünmesi ve beraber yemek yiyeceklerine inanması" dedi.
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), sektör eşleşmeleri programı düzenledi. Metal mutfak eşya üretiminde Türkiye'de önemli bir yere sahip olan kentte düzenlenen programla Karaca Grup Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karaca ile Şef ve Mutfak Araştırmacısı Ömür Akkor, sektör temsilcileriyle buluştu. Programın açılış konuşmasını yapan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Zabun, Kahramanmaraş'ın Türk mutfak eşyaları sektörünün en önemli üretim merkezi olduğunu belirterek, "Ülkemizin metal mutfak eşyaları üretiminin büyük bir bölümünü tek başına sağlamaktadır" dedi.
AKKOR: BİR İNANÇ NEDENİYLE YEMEK PİŞİRMEYE KARAR VERİYORLAR
Yemek kitaplarının Nobel'i olarak bilinen yarışma Gourmand Cookbook Awards'da dünyanın en iyi mutfak tarihi kitabı ödülünü alan Ömür Akkor ise insanların yemek pişirmek ve yemek için kullandığı yöntemler ile malzemeler hakkında bilgiler verdi. İnsanlığın sıfır noktası olarak bilinen Göbeklitepe'nin, insanların ilk bir arada zaman geçirdikleri, tapındıkları ve beraber yiyip içtikleri bir inanç merkezi olduğunu söyledi. Göbeklitepe'nin aynı zamanda insanlığın kaderinin değiştiği bir yer olduğunu ifade eden Akkor, "Tabi ilginç yemek ritüelleri vardı bir kere Göbeklitepe bir vadiden çıkıyorsunuz, o zaman vadinin tamamı avcılar tarafından hazırlanmış tuzaklarla kaplı. Burada avcılar ceylan avlıyorlar ve ceylanları götürüp tapınakta kesiyorlar. Bunları daha sonra orada değerlendirip yiyorlar. Ateşin üstünde et pişirme fikri var. Göbeklitepe'de insanlar ateşe eti koyarken kafalarında amaç aslında çok daha iyisini, çok daha lezzetlisini yemek değil, yukarı çıkan dumanla tanrının aşağıya ineceğini düşünmesi ve beraber yemek yiyeceklerine inanması. Aslında bir inanç nedeniyle yemek pişirmeye karar veriyorlar" diye konuştu.
'BUGÜN UZAYA ÇIKIYORSAK, O ZAMARLAR TARIM VE HAYVANCILIK BAŞLADIĞI İÇİN'
Göbeklitepe'deki en önemli olaylardan birinin tarım ve hayvancılık olduğuna dikkat çeken Akkor, şunları söyledi:
"Tabi o dönem insanlığın kaderini değiştiren başka olay da o güne kadar hayatı boyunca avlanarak yaşayan insan aç kalıyor, ürüyor ve avlanıyor. Oradaysa şunu fark ediyor buğdayı buluyorlar, buğdayı stoklamaya başlıyorlar ve buğday sayesinde 6 ay aç kalmayacağını düşünüyor. Bu seferde düşünmeye başlıyor. İlk düşündüğü şey 'Ben bugüne hayvanların dişilerini, hatta yavrularını da yedim artık dişileri ve yavruları evin bahçesine koyacağım' deyip hayvancılığa da başlıyor. Ve insanların aslında büyük dönüşümü. O güne kadar insanoğlu hiçbir hareket yapmazken o günden sonra bugün uzaya çıkıyorsak Göbeklitepe'de tarımı ve hayvancılığı başlattığımız için."
KMTSO Meclis Salonu'nda gerçekleşen programa; Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile metal mutfak eşya sektörünün temsilcileri katıldı.

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