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Ömür boyu dolar kazanma hayali kabusa dönüştü! Milyon dolarlık vurgun, paraları buhar oldu

19.10.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yabancı bir e-ticaret sitesinde ticaret yaparak dolar kazanma hayali kuran yüzlerce kişi, bir şirket tarafından 2 milyon doları aşkın dolandırıldığını iddia etti. Online danışmanlık hizmeti veren bir şirketin, ‘Gelir Garantisi’ isminde ‘saadet’ zincirine benzeyen bir sistem kurarak vurgun yaptığı belirtildi. Paraları buhar olan vatandaşlar, şüpheliler hakkında suç duyusunda bulundular.

Ömür boyu dolar kazanma hayali kabusa dönüştü! Milyon dolarlık vurgun, paraları buhar oldu

Dolarla para kazanma hayali kuran vatandaşlar, bir online danışmanlık hizmeti veren bir şirketin kurbanı oldu. Yabancı bir e-ticaret sitesinde ticaret yaparak dolar kazanma vaadiyle, ‘Gelir Garantisi’ isminde ‘saadet’ zincirine benzeyen bir sistem kuran şirket, yüzlerce kişiyi dolandırarak milyon dolarlık vurgun yaptı. Paraları buhar olanlar şüpheliler hakkında suç duyusunda bulundular.

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'GELİR GARANTİSİ' SİSTEMİ

Hızlı büyüme ile günümüzün yeni gelir kapısı olarak görülen e-ticaret sektörü, dolandırıcıların hedefi haline gelerek çok sayıda kişinin mağdur olmasına sebep oluyor. İddiaya göre sosyal medya hesabından yaptığı gösterişli yaşam paylaşımlarıyla tanınan E.K., sahip olduğu online danışmanlık firması adı altında geçtiğimiz yıl ‘Gelir Garantisi’ isminde bir sistem kurdu. Sisteme dahil olanların adına yabancı bir e-ticaret sitesinde mağaza açıp, belirledikleri yöntemle e-ticaret yapılacağı, ürün satma, kargolama, iade gibi tüm operasyonların şirket tarafından yürütüleceği belirtilerek sistemdekilere ömür boyu dolar kazandırma vaat edildi.

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ÖMÜR BOYU DOLAR KAZANMA HAYALİ

E-ticaret satışlarından elde edilen ciroları da sosyal medya hesaplarından paylaşarak müşteri toplayan E.K., programa dahil olanlardan 3 bin dolardan başlayıp 5 bin dolara kadar çıkan miktarlarda katılım parası topladı. Geçen süre zarfında 500’ü aşkın kişi, ömür boyu dolar kazanma hayaliyle ‘Gelir Garantisi’ adlı sözde programa dahil olarak kredi kartlarını sisteme tanımladı.
Sisteme dahil olan çok sayıda kişi, kâr etmeyi beklerken her ay değişen miktarlarda zarar etmeye başladı. Bazı mağazalar ise şirketin ilgisizliği, ürünlerin yanlış adreslere teslimi ve e-ticaret sitesinin kurallarına uyulmaması sebepleriyle kapandı. Bunun bilinçli yapıldığını öne sürerek iade talebinde bulunan mağdurlar şirketten ret cevabı aldı. Hayal kırıklığına sebep olan gelişmelerin ardından soluğu adresi Şişli-İstanbul'da belirtilen sözde şirkette alan mağdurlar, karşılarında hiçbir muhatap bulamadı.

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"BÖYLE HAYAL ETMEDİK, İNSANLAR MAĞDUR OLDU"

Yaşanan durum, sistemde görevli bazı çalışanların da dikkatini çekti. Programa dahil olanların yaşadığı mağduriyete kayıtsız kalamayanlar, "Biz de böyle hayal etmedik, insanlar mağdur oldu. Ekonomik tablo ortadayken insanlara vaat verip yerine getirmediler" diyerek tek tek bahse konu şirketle bağını kopardı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Türkiye’nin dört bir yanına uzanan dev vurgun iddiasının ardından farklı illerde yaşayan ve sisteme dahil çok sayıda kişi, aralarında E.K., S.Ö., G.Y., D,Ö., E.D., T.V., D.O., A.Y., D.T. ve D.V.'nin olduğu şirket yöneticileri ve temsilcileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan Körfez Sulh Ceza Hakimliği şüpheli E.K.'nin soruşturma aşamasında ifadesinin alınması ya da tutuklanmasına yönelik yakalama kararı verdi. Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık dolar
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