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Ömür boyu garanti farkıyla öne çıkan Stanley'in en çok satan termosu indirime girdi

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
06.06.2024 11:11
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Termos deyince akla gelen ilk marka tabii ki Stanley! Ömür boyu garantisiyle öne çıkan markanın termosları kullanıcıların adeta gözdesi. "Bir kez alayım, bir ömür kullanayım!" diyenlerdenseniz, bugünün fırsatı tam size göre! 2,3 litrelik Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos indirime girdi. Sizin için termosu inceledik. İşte detaylar!

Ömür boyu garanti farkıyla öne çıkan Stanley'in en çok satan termosu indirime girdi

Günümüzde sıcak veya soğuk içeceklerimizi uzun süre koruyarak hayatımızı kolaylaştıran termoslar, güvenilir markaları tercih ettiğimizde ise yıllarca sorunsuz bir şekilde kullanabileceğimiz birer mükemmel yardımcı haline geliyor. Stanley de ömür boyu garanti fırsatıyla öne çıkan ve dayanıklılığı ile kendini kanıtlamış bir marka olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi, en çok satan Stanley'in efsanevi Klasik serisinden 2,3 litrelik geniş hacimli vakumlu çelik termosu günün fırsat ürünü!

Çok satanlarda birinci: Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos, 2.3 lt

Adsız tasarım - 2024-06-06T105713.128

Macerayı bütün gün, bütün gece ve ertesi sabaha kadar devam ettirin. Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos, bütün bir demlik kahveyi veya içtiğiniz her şeyi, 48 saate kadar sıcak veya soğuk tutabilir. Buzlu içeceklerinizi ise 240 saate kadar muhafaza eder. Ayrıca sızdırmaz, paketlenebilir ve dökmesi kolaydır, bu da onu herhangi bir bagaj kapısında veya kampta hoş bir arkadaş haline getirir. Ağzı geniş olduğu için içini doldurması ve boşalınca temizlemesi çok kolaydır.

Öne çıkan özellikleri

  • 18/8 paslanmaz çelikten üretilir.
  • BPA içermez.
  • Ömür boyu garantilidir.
  • Çift cidarlı vakum yalıtımına sahip.
  • İzolasyonlu kapağı fincan olarak ikiye katlanır.
  • Yerden istifade etmek için katlanabilir tutacağı bulunur.
  • Sızdırma yapmaz ve kolay taşınır.
  • Yalıtımlı kapak bardak olarak da kullanılabilir.
  • Bulaşık makinesinde yıkanabilir.

Teknik özellikleri

  • Kapasite: 2,3 Litre
  • Boyutlar: 13,9 cm x 11,9 cm x 39,6 cm
  • Ağırlık: 1,3 kg
  • Sıcak süresi: 48 Saat
  • Soğuk süresi: 48 Saat
  • Buzlu içecekler için süre: 240 Saat

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Tam bir aile termosu boyut olarak. Özelliklerinde anlatıldığı gibi neredeyse 1 gün boyunca aynı sıcaklıkta tutabiliyor (neredeyse). Termosun yapıldığı malzemenin sağlamlığını dokunduğunuzda bile hissedebiliyorsunuz. Sadece kapak kısmı bu termosa yakışmıyor gibi. Onun dışında bu markayı anlatmaya gerek yok (Ömür boyu garantisini alır almaz yaptım)."

  • "Uzun süre ısı kaybının olmaması etkileyici. Sadece kapak kısmını gevşetip sıkmak yorucu. Daha iyi bir sistem olabilir. Stanley'in dikkatine... Alışverişte Amazon farkı, üründe Stanley farkı gayet memnun edici. Tavsiye ederim."

  • "Ürün çok güzel, bir gün sonra geldi."
Ürünü İncele

Bu içerik 6 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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