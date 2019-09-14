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Ömür boyu hapis cezası alan firari hükümlü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2019 10:36 | Son Güncelleme

İstanbul’da 1997 yılında işlediği cinayet nedeniyle ömür boyu ve 16 yıl 8 ay hapis cezası aldıktan sonra firar ede hükümlü, infaz dedektifleri tarafından yakalandı.Mustafa K., (45) iddiaya göre, 1997 yılında İstanbul’da 1997 yılında bir kişiyi öldürmek suçundan "kan gütme saikiyle adam öldürme" suçlamasıyla ömür boyu hapis cezası aldı.

Ömür boyu hapis cezası alan firari hükümlü yakalandı

İstanbul’da 1997 yılında işlediği cinayet nedeniyle ömür boyu ve 16 yıl 8 ay hapis cezası aldıktan sonra firar ede hükümlü, infaz dedektifleri tarafından yakalandı.
Mustafa K., (45) iddiaya göre, 1997 yılında İstanbul’da 1997 yılında bir kişiyi öldürmek suçundan "kan gütme saikiyle adam öldürme" suçlamasıyla ömür boyu hapis cezası aldı. Hükümlü, cezaevine girip 2015 yılında şartlı tahliye oldu. Ancak 2015 yılında bir olaya karıştığı için şartlı tahliyesini bozunca cezasının kalanını yatmak için hakkında yeniden yakalama kararı çıktı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri, tüm Türkiye’de aranan hükümlünün Adana’da olduğunu saptadı. Polis Yeşiloba Mahallesinde sanayi sitesinde olduğunu belirlediği şahsı, adrese baskın yaparak yakaladı. Hükümlü, emniyete getirilip işlemlerinin ardından adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü.

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