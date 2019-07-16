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"Ömür Göksel ile Bir Caz Gecesi" konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 23:04 | Son Güncelleme

Türkiye'de pop müziğin olduğu kadar cazın da başarılı icracılarından Ömür Göksel, 26. İstanbul Caz Festivali kapsamında Uniq Hall Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de pop müziğin olduğu kadar cazın da başarılı icracılarından Ömür Göksel, 26. İstanbul Caz Festivali kapsamında sanatseverlerle buluştu.

Uniq Hall Sahnesi'ndeki konserde "crooner" (erkek caz sanatçısı) geleneğinin Türkiye'deki en başarılı temsilcilerinden Ömür Göksel, Nat King Cole ve Frank Sinatra gibi isimlerin klasikleşmiş eserlerini seslendirdi.

Göksel, kendisini dinlemeye gelen sanatseverlere teşekkür ederek, "Ne güzel burada sizinle beraber olmak. 57 yıldır sahnelerdeyim, sahnenin tozunu yuttum. 77 yaşımdayım ama 76 gösteriyorum. Gençlik doğanın eseridir ama yaşlılık da sanat eseridir." diyerek izleyicileri güldürdü.

Festivalde bu yıl Yaşam Boyu Başarı Ödülü'yle de onurlandırılan Ömür Göksel'e piyanoda Uraz Kıvaner, saksafonda Engin Recepoğulları'nın yanı sıra TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası üyeleri Ozan Musluoğlu basgitarda, Ferit Odman ise davulda eşlik etti.

- 15 yaşındaki genç piyanist sahne aldı

Konserde ayrıca caz sanatçısı Ömür Göksel'den önce, 2004 doğumlu genç ve yıldız piyanist Hakan Başar sahne aldı.

Davulda Ferit Odman ve basgitarda Halil Çağlar Serin'in eşlik ettiği Hakan Başar, "On Top of the Roof" isimli ilk albümünü İngiltere'de yayınlamaya hazırlanıyor.

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26. İstanbul Caz Festivali Hakan Başar Ömür Göksel

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