Ömür Topaç kimdir, kaç yaşında ve nereli?

HSK üyesi Ömer Topaç'ın kim olduğu ve kariyeri araştırılıyor. 5 milletvekilinden oluşan Tasnif Komisyonunun oluşturulduğu Genel Kurulda, Ergün Şahin, Bilal Temel, Hamit Kocabey, Aysel Demirel, Sinan Esen, Cumhur Şahin ve Ömür Topaç HSK’ya üye olarak seçildi. Peki, Ömür Topaç kimdir? İşte, Ömür Topaç hakkında bazı bilgiler...

ÖMÜR TOPAÇ KİMDİR?

Ömür Topaç, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü’nde tamamlamıştır. Topaç, Cumhuriyet Savcılığı görevlerinin ardından 2007 yılında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi. Ömür Topaç, evli ve 2 çocuk babasıdır.

