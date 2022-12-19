Omurga kemiklerinden iki tanesi kırılmıştı! Zeynep Bastık iç çamaşırlı ev halini paylaştı

Şarkıcı Zeynep Bastık evinde bir kaza geçirmişti. "Ben iki gece önce merdivenlerden kayıp düşme sonucu omurga kemiklerimden iki tanesini kırmış bulunuyorum. Ameliyatlık değilim fakat bir süre korseli şekilde kemikler kaynayana kadar istirahat etmek zorundayım" diye Bastık hayranlarını üzmüştü.

Korseli ev hallerini paylaşan Bastık beyaz iç çamaşırıyla da poz verdi. Bastık paylaşımında "Döküldü kurşunlar çıktı nazarlar. Ne güzel şeyler duydum hakkımda. Her şeyin sebebi olduğunu ve karanlığın nedeninin göz alıcı aydınlık olduğunu bir kez daha hatırladım" dedi.

Zeynep Bastık 2023 için sabırsız olduğunu da sözlerine ekledi.

