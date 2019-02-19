Omurgası kırılan 'Coni', fizik tedavi ile yürüyecek

Ankara'da ev kadını Birsen Keçeçioğlu'nun bilinmeyen bir nedenle omurgası kırılan ve bu yüzden arka bacaklarını kullanamayan köpeğine yürüteç takıldı. 5 yaşındaki 'Pinscher' cinsi 'Coni' adındaki köpeğe şimdi yürüyebilmesi için veteriner klinikte akupunktur, elektroterapi, manuel ve hidroterapi yöntemiyle fizik tedavi uygulanıyor.

Birsen Keçeçioğlu, 3 yıl önce beslediği köpeği veterinere götürdüğünde bilinmeyen bir nedenle omurgası kırılan ve bu yüzden arka bacaklarını kullanamayan köpeği görüp sahiplendi. Keçecioğlu, yürüteç takılan köpeğin tedavisini aynı klinikte sürdürdü. Ameliyat edilen köpek, tedaviye rağmen yürüteçten kurtulamadı. Keçecioğlu, 1 ay önce köpeğinin yürüteçsiz yürüyebilmesi için başka bir veteriner kliniğine götürdü. Köpeğe burada akupunktur, elektroterapi, manuel ve hidroterapi yöntemiyle fizik tedavi uygulanmaya başlandı. Koşu bandında egzersiz de de uygulanan 'Coni'nin, bu yöntemle yürümesi amaçlanıyor.

'YÜRÜMESE DE BENİM KÖPEĞİM BAKACAĞIM'

Birsen Keçeçioğlu, köpeğin omurgasının nasıl kırıldığını bilmediğini söyleyerek, "Daha önce ufak bir operasyon geçirdi. Onun üstüne 10 gün klinikte kaldı. Sonra fizik tedaviye başlandı. Haftanın 3 günü geliyoruz, fizik tedavi görüyor. Şu anda durumu çok çok daha iyi. Bacaklarında gelişme var. Zaten yürümese de benim köpeğim bakacağım" dedi.