HABER

Omurilik felçlilerinden “Rüyalar ve Maskeler” gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 12:22 | Son Güncelleme

Sosyal sorumluluk bilinci kazanmış ve çevre duyarlılığı olan nesiller yetiştirmeyi hedefleyen Doğa Koleji, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği iş birliğiyle hazırlanan “Rüyalar ve Maskeler” adlı müzikli gösteriyi kampüslerinde sergileyerek, öğrencileriyle buluşturuyor.Doğa Koleji ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, omurilik felcine dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir çalışmaya imza attı.

Omurilik felçlilerinden “Rüyalar ve Maskeler” gösterisi

Sosyal sorumluluk bilinci kazanmış ve çevre duyarlılığı olan nesiller yetiştirmeyi hedefleyen Doğa Koleji, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği iş birliğiyle hazırlanan “Rüyalar ve Maskeler” adlı müzikli gösteriyi kampüslerinde sergileyerek, öğrencileriyle buluşturuyor.
Doğa Koleji ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, omurilik felcine dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir çalışmaya imza attı. “Rüyalar ve Maskeler” adlı müzikli gösteri; Doğa Koleji’nin Acarkent, Ataşehir-2, Sancaktepe, Tuzla, Acıbadem, Cevizlibağ, Bahçelievler, Batışehir, Halkalı 1, Avcılar, Güzelce ve Başakşehir kampüslerinde düzenleniyor. Gösteri, tüm kampüslerde öğrenciler tarafından yoğun ilgi ve beğeniyle karşılandı.
“Öncelikli hedefimiz mutlu insan yetiştirmek”
“Sadece müfredatı iyi bir şekilde öğrenen ve başarılı olan çocuklar değil; ailesine, çevresine, topluma ve dünyaya katkı sağlayacak nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz” diyen Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, “Geleceğe güvenle bakabilmek için, öğrencilerimizin her şeyden önce “mutlu bir insan” olması için gayret gösteriyoruz. Öğrencilerimizin çevre duyarlılığı ve sosyal sorumluluk bilinci kazanması için yararlı bir gösteri oldu. Omurilik felçlilerine tıbbi, ekonomik, hukuki ve kültürel alanlarda hizmet veren öncü sivil toplum kuruluşu Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerinde bulundu.
Omurilik felcine herkesin eşit mesafede olduğunun da altını çizen Genel Müdür Ali Rıza Lüle, “Engelleri oluşturan insanın kendisidir. Önemli olan, yaşamın bize getirdiği engelleri aşabilecek güçte olduğumuzu unutmamaktır. Bu gösteri, insanın isterse tüm zorlukların üstesinden gelebileceğini hepimize yeniden hatırlattı” dedi.
Sporda hem farkındalık hem başarı
Doğa Koleji öğrencileri, 2018-2019 eğitim-öğretim döneminin Eylül ayında Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği tarafından düzenlenen RUNTOFD İstanbul koşusuna da katılım göstererek ilkokul kademesinde tüm madalyaları almaya hak kazanmıştı. Öğrenciler şimdi de 28 Nisan’da yapılacak “Yol Arkadaşım Olur Musun?” koşusuna hazırlanıyor.

Omurilik felçlilerinden “Rüyalar ve Maskeler” gösterisi

Omurilik felçlilerinden “Rüyalar ve Maskeler” gösterisi

PARTNEREski İstanbul'a bir de böyle bakınEski İstanbul'a bir de böyle bakın
Feridüddin Attâr’ın öğütler kitabı Pendnâme raflardaFeridüddin Attâr’ın öğütler kitabı Pendnâme raflarda
Batman'da öğrencilerden kitap okuma etkinliğiBatman'da öğrencilerden kitap okuma etkinliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

Tarihi okul kül oldu

Tarihi okul kül oldu

G.Saray için bomba iddia! 'Yok olacak'

G.Saray için bomba iddia! 'Yok olacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uyuşturucu bulunmasın diye her şeyi yapmışlar!

Uyuşturucu bulunmasın diye her şeyi yapmışlar!

İstanbul'da hareketli anlar! Bıçakla etrafa saldırdı

İstanbul'da hareketli anlar! Bıçakla etrafa saldırdı

FETÖ'nün İstanbul'daki 'ana darbe' davasında cezalar onandı

Kritik davada flaş gelişme! Karar verildi...

İşte Türkiye'nin en yaşlı ilçesi

İşte Türkiye'nin en yaşlı ilçesi

Bozkırın ortasındaki 'sahil kenti'

Bozkırın ortasındaki 'sahil kenti'

Yok böyle sünnet çocuğu! Şehit çocuğuna muhteşem düğün

Yok böyle sünnet çocuğu! Şehit çocuğuna muhteşem düğün

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.