Omurilik hastası Zehra yardım bekliyor

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, omurilik hastası 7 yaşındaki Zehra Mer, bugüne kadar çeşitli hastanelerde 7 kez ameliyat oldu.

İnönü Mahallesi'nde yaşayan Mer ailesi, doğuştan omurilik hastası olan kızları Zehra'nın tedavisi için yardım bekliyor. Gemilerde çalışan, şeker hastalığı nedeniyle yaklaşık 1 yıldır çalışamadığını ve sosyal güvenlik sigortasının olmadığını belirten Ali Mer, kızının bugüne kadar çeşitli hastanelerde 7 kez ameliyat olduğunu, İstanbul'da özel hastanede tedavisinin devam ettiğini, ameliyatı için para gerektiğini söyledi.

Ali Mer sosyal güvencelerinin olmaması nedeniyle kızlarının ameliyatı için 30 bin TL gerektiğini belirterek, kızının omurilik rahatsızlığı nedeniyle oturmakta, yatmakta zorlandığını ifade etti. Ali Mer, kızının aynı zamanda beyninde su toplanması nedeniyle de rahatsızlığının olduğunu belirtti.

