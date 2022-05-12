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Omuz ağrısını hissettiğiniz gibi doktora gitmelisiniz! İş işten geçtiği zaman...

12.05.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En sık görülen eklem ağrılarından biri omuz ağrıları olarak belirtiliyor. Kişinin hareketlerini önemli ölçüde sınırlandıran omuz ağrıları, tedavi edilmediğinde günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Omuz ağrıları, omuz eklemi ve boyun hastalıkları kaynaklı olabiliyor. Bu rahatsızlıklar içerisinde omuz döndürücü manşet yırtıkları başlıca sebep olarak yer alıyor. Hafif şikayetlerle başlayıp, günlük yaşamı alt üst edecek kadar şiddetlenebilen ağrılarda, tedavi için doğru teşhisin konulması çok önemli.

Omuz ağrısını hissettiğiniz gibi doktora gitmelisiniz! İş işten geçtiği zaman...

Omuz hareketlerinin sağlıklı şekilde gerçekleştirilmesinde kilit rol oynayan 4 adet rotator manşet kası vardır. Vücutta en sık bu kaslarda yırtık görünür. Yırtıklar, omuz eklem hareketlerinin çok çeşitli olması, sıklıkla zorlanmaya maruz kalması ve yaşlanmayla birlikte kasların ve bu bölgenin anatomik yapısındaki değişimlerinden kaynaklanır. Özellikle yaşla birlikte kürek kemiğinin bu kas grubu üzerinde kalan bölgesindeki anatomik yapı, bazı insanlarda kemik uzantılar oluşturarak kasları sıkıştırmakta ve uzun vadede yırtılmasına neden olabilmektedir. Bu kas sıkışması uzun vadede kasların yapılarını bozar ve kaslarda yıpranmaya ve erozyona neden olur. Bu yıpranma ise ani zorlanma veya uzun süreli aktivite sonrasında kaslarda yırtılmalara yol açabilir.

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ERKEN TEŞHİS ÇOK ÖNEMLİ

Omuz yırtığının hangi derecede olduğu muayene ve çekilen omuz MR’ı ile belirlenmektedir. Bu noktada omuzunda ağrı hisseden veya hareket kısıtlılığı yaşayan hastaların mutlaka bir ortopedi ve travmatoloji hekimine başvurması gerekmektedir. Zira eğer kas yıpranmaları veya sıkışma safhası yırtığa dönüşmeden veya hafif yırtık seviyesinde iken tespit edilebilirse sorun büyümeden basit şekilde tedavi edilmesi mümkün olabilmektedir. Bu noktada ilk olarak belirli süre hareket kısıtlaması ve ilaç tedavisi verilmelidir. Alınan yanıta göre fizik tedavi veya omuzdaki yıpranmanın dengelenmesi amacıyla PRP (halk arasındaki bilinen adıyla kök hücre tedavisi) enjeksiyonu denenebilir.

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İLERİ DERECEDE OMUZ YIRTIKLARI İÇİN...

Eğer yırtığın boyutu tam kat yırtık olarak isimlendirilen ileri derece yırtığa dönmüş ise vakit kaybetmeden cerrahi işlem uygulanmasında fayda vardır. Çünkü onarılmamış yırtıklar iyileşme potansiyeli taşımadığı gibi uzun vadede hastanın hem omuz ağrılarını hem de omuz hareket kısıtlılığını arttıracaktır. Diğer yandan bazı hastalar durumun ciddiyetini yeterince idrak edememekte ve tam kat yırtıklarda tedaviyi özellikle de cerrahi tedaviyi kabul etmemektedir. Bu durumdaki hastalar ilerde daha büyük cerrahi işlemlerle karşı karşıya gelmekte ve tedavilerden aldıkları verimin ciddi şekilde düştüğünü bilmeleri gerekmektedir.

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TEDAVİ EDİLMEYEN OMUZ YIRTIKLARI ZOR DURUMLARA NEDEN OLUR

Tedavi edilmemiş tam kat yırtıkları zamanla kopan kasların boylarının kısalmasına bağlı olarak onarılmayı güçleştirmektedir. Ayrıca yine tedavisiz kalmış tam kat yırtıklar, rotator manşetteki diğer 3 kası da zorlayarak onların da yırtılmalarına yol açmakta ve onarılması mümkün olmayan masif yırtıklara dönüşebilmektedir. Bu durumdaki hastalara ise tedavide omuz protezi veya kas nakilleri gibi çok daha büyük ameliyatları uygulamak gerekebilmektedir. Erken teşhis ve tedavi şansını kaçırmamak, eğer gerekli ise de cerrahi yöntemin vakit kaybetmeden uygulanmasının hastanın omuz sağlığı ile hareket kabiliyeti açısından hayati önemde olduğu unutulmamalıdır.


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