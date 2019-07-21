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Omuz artroskopisi ile daha kısa sürede daha az ağrılı iyileşme

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.07.2019 11:31 | Son Güncelleme

Eskişehir Özel Ümit Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Uzm.

Omuz artroskopisi ile daha kısa sürede daha az ağrılı iyileşme

Eskişehir Özel Ümit Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Uzm. Op. Dr. Mehmet Yılmaz, omuz artroskopis ile hastalara tanı koyup, aynı zamanda da tedavi uyguladıklarını söyledi.
Omuz artroskopisini; kapalı yöntemle yapılan bir ameliyat olarak tanımlayan Op. Dr. Yılmaz, “Bu yöntemle eklemleri hem gözlüyoruz, hem tanısını koyuyoruz hem de tedavisini yapıyoruz. Bu yöntem hem tanı hem de tedavi yöntemidir” şeklinde konuştu.
Omuz ağrılarına neden olan 3 etkenden söz eden Yılmaz, “Bunlardan birincisi travmatik lezyonlar, yani hasarlanmalar, düşmeler, çarpmalar, yırtıklar, kırıklar, kazalar gibi travmatik olaylardır, ikinci grupta aşırı kullanımla ilgili olan problemler nedeniyle omuzda ağrı olabilir. 3’üncü grupta da ilerleyen yaşla birlikte dejeneratif değişiklikler, kıkırdakta aşınmalara bağlı omuz ağrılarından söz edebiliriz” dedi.

"Sürekli omuz çıkmalarında bu tedaviyi uyguluyoruz"
Op. Dr. Yılmaz, yapılan tedavi hakkında konuşmasının bir bölümünde şu ifadelere yer verdi:
"Omuzdaki pek çok problemde artroskopi yapılabilir, bazı durumlar da açık cerrahi gerekir, ancak artroskopi yapılmayan durumların sayısı oldukça az diyebiliriz. Örneğin çok ileri derecedeki kireçlenmelerde, yırtıklarda, kırıklarda, tendom yırtıklarında, kemik patolojilerinde; anormal kemik çıkıntılarının temizlenmesi ve düzeltilmesinde, kist lezyonlarının temizlenmesi, eklem enfeksiyonlarının temizlenmesi ve yabancı cisimlerin çıkartılmasında, ayrıca sıkışan siniri kurtarmak serbestleştirmek için de artroskopik girişim oldukça faydalıdır. Donmuş omuz tedavisinde de bu yöntemle kapsül gevşetmesi yapıyoruz önce fizik tedavi ile tedavi etmeye çalışıyoruz geçmeyen vakalarda artroskopik olarak bunu düzeltebiliyoruz. Sürekli omuz çıkmalarında da yine bu yöntem kullanılıyor, burada çıkığa neden olan yapıların tamir edilmesi gerekir."

"Ameliyat sonrasında kısa sürede işlerine dönebiliyorlar"
Omuz artroskopisinin nasıl yapıldığını anlatan Yılmaz, “Ameliyat öncesi tanıyı koyduktan sonra ameliyat öncesi hazırlık dönemine giriyoruz, hastanın tahlilleri ve gerekli tetkikler yapılıyor, anestezi şekli belirlenerek, hasta ameliyata alınıyor” şeklinde konuştu.
Kapalı yöntem olarak da adlandırılan artroskopinin hasta için avantajlı bir yöntem olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Yılmaz, “Hastada büyük bir kesi yapmadan, zarar vermeden küçücük bir delikten girerek büyük işlemler yapıyor, çok büyük problemleri tedavi ediyoruz. Bu işlemin süresi hastanın problemine göre ve cerrahın tecrübesine göre değişiyor. Omuzda yaptığımız cerrahi işlemlerin pek çoğu bir saatten daha kısa sürüyor. Problem ne kadar büyük olursa olsun ameliyat süresinde iki saati geçirmemek lazım, çünkü uzun süren vakalarda omuzda şişlik olur bu altı saat içerisinde geçer bu problem değil, fakat ne kadar uzun sürerse ameliyat sonrasında ağrıların geçme süresi de o kadar uzar. O yüzden mümkün olduğunca en kısa sürede yapmak gerekir. Çok küçük basit işlemlerde hasta hemen, 3-5 günde işine dönebiliyor bazı durumlar da birkaç hafta bazı durumlar da aylarca sürebiliyor” ifadelerini kullandı.
Artroskopi sonrasında çoğu hastaya fizik tedavi önerdiklerini dile getiren Op. Dr. Yılmaz, “Özellikle kompleks yırtığı olan büyük yırtığı olan hastalara fizik tedavi öneriyoruz. Fizik tedavi programında fizik tedavi uzmanı ve ortopedist beraber bir program çiziyor, çünkü her hastaya göre fizik tedavinin işleyişi değişebiliyor” diye konuştu.

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