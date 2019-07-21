Omuz artroskopisi ile daha kısa sürede daha az ağrılı iyileşme

Eskişehir Özel Ümit Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Uzm. Op. Dr. Mehmet Yılmaz, omuz artroskopis ile hastalara tanı koyup, aynı zamanda da tedavi uyguladıklarını söyledi.

Omuz artroskopisini; kapalı yöntemle yapılan bir ameliyat olarak tanımlayan Op. Dr. Yılmaz, “Bu yöntemle eklemleri hem gözlüyoruz, hem tanısını koyuyoruz hem de tedavisini yapıyoruz. Bu yöntem hem tanı hem de tedavi yöntemidir” şeklinde konuştu.

Omuz ağrılarına neden olan 3 etkenden söz eden Yılmaz, “Bunlardan birincisi travmatik lezyonlar, yani hasarlanmalar, düşmeler, çarpmalar, yırtıklar, kırıklar, kazalar gibi travmatik olaylardır, ikinci grupta aşırı kullanımla ilgili olan problemler nedeniyle omuzda ağrı olabilir. 3’üncü grupta da ilerleyen yaşla birlikte dejeneratif değişiklikler, kıkırdakta aşınmalara bağlı omuz ağrılarından söz edebiliriz” dedi.

"Sürekli omuz çıkmalarında bu tedaviyi uyguluyoruz"

Op. Dr. Yılmaz, yapılan tedavi hakkında konuşmasının bir bölümünde şu ifadelere yer verdi:

"Omuzdaki pek çok problemde artroskopi yapılabilir, bazı durumlar da açık cerrahi gerekir, ancak artroskopi yapılmayan durumların sayısı oldukça az diyebiliriz. Örneğin çok ileri derecedeki kireçlenmelerde, yırtıklarda, kırıklarda, tendom yırtıklarında, kemik patolojilerinde; anormal kemik çıkıntılarının temizlenmesi ve düzeltilmesinde, kist lezyonlarının temizlenmesi, eklem enfeksiyonlarının temizlenmesi ve yabancı cisimlerin çıkartılmasında, ayrıca sıkışan siniri kurtarmak serbestleştirmek için de artroskopik girişim oldukça faydalıdır. Donmuş omuz tedavisinde de bu yöntemle kapsül gevşetmesi yapıyoruz önce fizik tedavi ile tedavi etmeye çalışıyoruz geçmeyen vakalarda artroskopik olarak bunu düzeltebiliyoruz. Sürekli omuz çıkmalarında da yine bu yöntem kullanılıyor, burada çıkığa neden olan yapıların tamir edilmesi gerekir."