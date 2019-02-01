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Omuz atma cinayetinde 2 polise 3,5 yıl sonra soruşturma izni

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 11:33 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda 2015 yılında meydana gelen omuz atma cinayeti ile ilgili 3,5 yıl sonra yeni bir gelişme yaşandı.

Beyoğlu’nda 2015 yılında meydana gelen omuz atma cinayeti ile ilgili 3,5 yıl sonra yeni bir gelişme yaşandı. Cinayet anında olayı gördükleri ancak müdahale etmedikleri gerekçesiyle iki polisin yargılanması devam ederken, İstanbul Valiliği biri eski komiser yardımcısı iki polis hakkında da soruşturma izni verdi.
Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde 4 Temmuz 2015 tarihinde yaşanan olayda 36 yaşındaki Ayhan Kaya, sivil polislerin gözü önünde dövülerek bıçaklandı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olay sonrası Kaya hayatını kaybederken, olaya karışan 3 kişi "Kasten öldürme" suçundan 25’er yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kaya ailesi, cinayet işlenirken olaya müdahale etmeyen güven timi polislerden de şikayetçi oldu. Haklarında soruşturma izni verilen ve soruşturma açılan İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü’nde görevli polisler Mücahit Ö. ve Ali T. hakkında "Görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava açıldı. Dava devam ederken Kaya’nın ağabeyi Hüseyin Kaya Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne başvurarak, komiser yardımcısı Zafer O. ve polis memuru Barış C.’den de şikayetçi oldu. Savcılığın talebi üzerine iki şüpheli hakkında valilikten soruşturma izni verildi.
Valilik tarafından görevlendirilen bir başkomiser tarafından hazırlanan ön inceleme raporunda kamera kayıtları incelemesinde Zafer O. ve Barış C.’nin de olay yerinde görüldükleri tespit edildiği vurgulandı. Kamera yakıtlarında Zafer O. ve Barış C.’nin olayı ayırmak yerine sadece izledikleri belirtildi. Valilik, eski komiser yardımcısı Zafer O. ve polis memuru Barıç C. hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun’un 6. maddesi uyarınca, soruşturma izni verilmesine karar verdi.

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