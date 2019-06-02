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Omuz atma kavgasında kan aktı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2019 20:17 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde omuz atma yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 2 genç yaralandı.Olay, Dulkadiroğlu Caddesi’nin girişinde meydana geldi.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde omuz atma yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 2 genç yaralandı.
Olay, Dulkadiroğlu Caddesi’nin girişinde meydana geldi. İddialara göre, her ikisi de 18 yaşında olan M.D. ve E.K. ile 21 yaşındaki O.Ö. arasında omuz atma yüzünden başlayan tartışma alevlendi. Kavgada M.D. isimli genç boğazına ve karın bölgesine, E.K. de göğsüne aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. İki genci de yaraladığı iddia edilen O.Ö. ise olay yerinden kaçtı. Kavga ihbarının ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevreyi güvenlik çemberi altına alırken, bir yandan da ambulansların kanlar içerisindeki yaralı gençleri hastaneye götürmesi için caddeye gelen trafik akımını kesti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan gençler, Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların acil servisteki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş’a sevk edildiği öğrenildi.
Polis, olayın failini yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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